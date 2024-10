Kamala Harris está dispuesta a someterse a una prueba cognitiva y reta a Trump a hacer lo mismo

Con el objetivo de corroborar su estado de salud, la vicepresidenta en funciones Kamala Harris está dispuesta a someterse a una prueba cognitiva y le lanzó el reto a Donald Trump para que haga lo mismo antes de las elecciones.

Días después de que el magnate neoyorquino pusiera en tela de juicio el coeficiente intelectual de la mujer que aspira a convertirse en la primera presidenta estadounidense, ella lo invitó a que los dos le demostraran a la ciudadanía cuál es el estado físico y mental en que se encuentran y así corroborar estar aptos para cargar con la responsabilidad de gobernar durante los próximos cuatro años.

Durante una entrevista concedida al programa “CBS Evening News”, la demócrata de 60 años dio a conocer que se someterá a una prueba cognitiva para demostrar su óptima salud.

“Lo desafiaría a tomar la misma”, expresó la funcionaria afroamericana en espera de una respuesta del republicano.

Asimismo, Kamala Harris exhortó a los ciudadanos a analizar a detalle los comentarios de exfuncionarios que trabajaron con Trump, pues en ellos advierten sobre su presunta incapacidad para volver a estar al frente de la Casa Blanca.

“No me crean a mí, escuchen a la gente que lo conoce mejor. Sus exjefes de personal. Más recientemente, el general de cuatro estrellas de la Marina John Kelly. Escuchen a dos exsecretarios de defensa que trabajaron para él, escuchen a su asesor de seguridad nacional, escuchen a su vicepresidente, todos ellos, de una manera u otra, han dicho que no es apto para ser presidente nuevamente, que nunca debería ser presidente nuevamente y que es peligroso”, enfatizó.

Kamala Harris pretende utilizar los comentarios negativos de funcionarios que trabajaron bajo las órdenes de Donald Trump. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

De la misma manera, cómo lo ha hecho en sus actos de campaña, la política californiana insistió en que Trump está desquiciado y por ello tiende a insultarla en lugar de haber aceptado debatir con ella de nueva cuenta.

“A esto es a lo que ha recurrido, y creo que en realidad es cada vez más inestable y desquiciado. Ha recurrido a los insultos porque en realidad no tiene ningún plan para el pueblo estadounidense”, expresó.

Con un amplio sector de votantes indecisos, a siete días de que se lleven a cabo las elecciones, Kamala Harris mantiene una ligera ventaja sobre Donald Trump.

