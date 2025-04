Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de abril de 2025

Escorpión

Tu familia será la clave perfecta para lograr encontrar tu paz interior. Las exparejas no sirven ni para incomodar a su madre, no pierdas el tiempo con alguien que no va cambiar por nada. Vienen días de muchos cambios a tu vida y una mitad de semana espectacular en el cual te la pasarás de lo mejor si así te lo propones. Si estas soltero o soltera es momento de poner las cartas sobre la mesa y saber qué es lo que quieres y buscas en una pareja pues de lo contrario seguirás equivocándote y terminando con cualquier tontería que se te ponga en frente. La verdad está en lo que ven tus ojos y no en los chismes que te llegan a tus oídos no creas en todo, y lo que no ven tus ojos no lo des por hecho. Posibilidades de conocer a una persona en una fiesta o reunión de amistades, te empezarán a echar los perros por una red social. Aguas con lo que cuentas pues muchos de tus planes serán salados por la gente envidiosa. Si tienes una relación hay una persona que va a meter cizaña a tu pareja creando una discusión o conflicto contigo. Deja de martirizarte por las noches, no pienses lo que no has logrado o lo que te ha salido mal, mejor ponte las pilas en cumplir esas metas que buscas. Te va a llegar una sorpresa transformada en mje o llamada, te sentirás mejor.

Libra

Un viaje se empezará a planear y familiares te visitarán. Aguas con aparatos eléctricos podrían fallar o descomponerse en estos días. Enfermedad de un familiar podría presentarse. No te dejes menospreciar por nadie pues no vale la pena, deja que el mundo siga su curso y deja de lamentarte por lo que en el pasado no se pudo llevar a cabo. Vienen grandes cambios en los cuales aprenderás de muchas tonterías que te ocurrieron en el pasado, ya no confiaras tan pronto de las personas y eso se deberá a ciertas traicione que experimentaste o estás por experimentar. Tendrás mucha suerte en juegos de azar y su te lo propones vienen buenos ingresos a tu vida que te ayudarán a salir de muchas situaciones económicas. Te vas a enterar de chismes que andan diciendo de tus amistades, no te enredes en ellos si tú no tienes vela en el entierro. Ten presente que las amistades en tu vida son exprés, pero tú sabes con quien puedes confiar y quien merece estar en tu vida por siempre. Aléjate de personas que ya tienen una relación debes aprender que tú no naciste pa segundo plato, así que aprende a valorarte un friego más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. La manera en que veas la vida será la manera en que te va a ir de hoy en adelante, ser más positivo o positiva en tu manera de pensar pues sueles atraer las cosas.

Virgo

El pasado podrá seguir en tu mente y quitarte el sueño, pero en la medida que no te dejes caer será en la medida que en poco tiempo quedé bien sepultado todo eso que te ha hecho daño. Mientras más sigas empeñándote en cambiar la forma de ser de las personas más te expondrás a que te manden a la fregada, aprende a querer a las personas por su esencia y su forma de ser, si hay algo que te disgusta o no te parece a la tostada y busca alguien que se acople a tus necesidades. Vienen planes para un viaje y posibilidades de reencuentro con amistad del pasado. Vas andar modo “perris” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Aguas con un vecino o vecina te va a traer en chismes. Te viene un proyecto muy bueno o posibilidades de iniciar un negocio. Ten mucho cuidado con amores del pasado que retornan y más fuerte que nunca, te van ocasionar ciertos problemas de los cuales te va ser complicado salir. No pierdas en tiempo con gente tonta que solo te busca cuando necesita algo, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando ni cariño, ni atención.

Leo

Ten cuidado en quien confías pues podrías meterte en problemas, aprende a ser más desconfiado o desconfiada pues en estos momentos te rodeas de personas que solo buscan obtener algún tipo de información de ti. No confundas tus sentimientos si esa persona te trata bien y te procura checa si lo que sientes realmente es amors o solo comodidad pues sueles confundirte y al poco tiempo termina pasando el shingado encanto. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de poner en orden tus sentimientos. No te limites en buscar soluciones si las tienes en tus manos. Cuidado con un viaje el cual no resultará de la manera que quieres y has esperado. Hay posibilidades de reencontrarte con una expareja te darás cuenta como la vida lo ha jodido, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura. Tu tranquilidad la encontrarás el día que logres desacerté de todo eso que te afecta o te hace daño, ya no temas más al amor, estás listo o lista para volver a amar y encontrar la felicidad, ten en cuenta que la felicidad no la va a hacer la persona que se encuentre a tu lado sino tu mismo o misma pues así cuando éste o ésta se vaya no volverás a sufrir por una decepción amorosa. Aguas con la manera en que te alimentas pues en estas fechas podrías subir mucho de peso, necesitas ejercitarte más y cuidar más tu alimentación.

Cancer

Si tienes un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a pagar esa llama que pudiera existir entre ustedes, se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar. Cuídate un friego de depresiones y tristezas pues estarán a la orden el día al extrañar a alguien que ya no está a tu lado. Ten en cuenta que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo. A la fregada quien está y no está en tu vida, que las cosas que te prometen las demuestren con hechos y no solo con palabras. Cuidado con habladurías pues personas que son importantes para tu comenzarán a decir tontería y media de ti. No te dejes caer ni te permitas fracasar, hay personas que querrán dañarte y verte en el suelo, eres un ser con friegos de proyección y energía que cuando te lo propones logras lo que quieres, eres un Ángel cuando estás en tu circulo de armonía y buenos deseos, pero cuando te enfadas llegas a explotar al punto de salpicar con veneno todo lo que se encuentre a tu paso. No temas a decir lo que sientes, aprende a no callarte nada y ser sincero o sincera si a los y las demás les molesta tu sinceridad mándalos al chorizo pues no es tu culpa que se ofendan por tu manera de ser. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

Géminis

Las oportunidades tienen fecha de caducidad, no esperes más tiempo en aceptar o ir tras eso que te busca o esa propuesta que te hicieron o de lo contrario puedes terminar como el perro de las dos tortas. Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. No cuentes tanto tus planes pues te envuelves en mucha gente envidiosa que podrá fregarte las ideas o salarte cada uno de tus planes. Momentos de grandes cambios en la vida los cuales te llevarán por caminos verdaderamente efectivos. Una rutina de ejercicios y mejor alimentación podrían ser la clave perfecta para sentirte mejor anímicamente. Ten en cuenta que dar todo al ser amado a veces no sirve de nada pues cuando menos lo esperas recibes un shingazo y te mandan a volar. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro de 180° a tu comportamiento. Pon en claro tus sentimientos, aprende a no ser tan entregado o entregada ni querer más de la cuenta o solo te vas a arriesgar a que te dañen y al final ser quien más sufre. Si tienes una relación, discusiones por mal entendido y chisme podría ocasionar un disgusto, no descuides más a tu familia pues son los únicos que meterían las manos al fuego por ti.

Tauro

Ponte las pilas y se más perris no permitas que sigan fregándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Es momento de cuidar mucho la cuestión de dieta y ejercicio pues podría estar subiendo mucho de peso y después será complicado el bajarlo. Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes estas en una buena etapa en que todo te resulte como quieres y has esperado. Perdida de algún objeto material, problemas de colitis y gastritis en estos días. En la medida que aprendas a soltar y dejar ir tu pasado será en la medida que logres avanzar. Una llamada o mje podría hacerte pensar muchas cosas al punto de cambiar tus decisiones. Si tienes una relación ten cuidado con celos o con pedir más de lo que ofreces, a veces cansas a tu pareja con tanta palabrería y desconfianza al punto que ha llegado a pensar en mandarte a la fregada. No juzgues a tus amistades al final ellos o ellas saben por qué hicieron, así las cosas, ya la vida se encargará de pasarles la factura. Posibilidades de retraso en regla, reunión o llegada a un evento, organiza más tu tiempo y no te estreses.

Aries

No finjas lo que no sientes ni des lo que no tienes o te expones a quedar mal y que las personas desconfíen de ti. Eres una persona con un corazón enorme sin embargo existe tu parte opuesta que cuando es manipulada y traicionada suele destruir lo que se pone a tu paso. Comprenderás que no te equivocaste en lo que pensaste sobre cierta persona, ya no te lamentes por tonterías pasadas que lo hecho, hecho está, aprende a ver tu vida más positivamente y a demostrarte a ti y a quienes no han creído en ti hasta donde puedes llegar. Se aproxima un viaje o se planea para próximas fechas. Momento de grandes oportunidades para tu vida que debes de poner en una balanza cuales te conviene más porque podrías estar perdiendo el tiempo. Ándate con cuidado pues una traición se aproxima y será muy dolorosa pues perderás a personas que considerabas muy importantes en tu vida. Si bien es cierto que eres una persona con friegos de fuerza de voluntad y decisiones algunas veces caes y tomas decisiones que no te benefician en nada, podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en eso que juraste nunca caer. No permitas que deseos pesimistas o errores del pasado te sigan mermando la vida, no seas tan débil para permitir que fregaderas sin sentido te quiten el sueño, aprende a soltar y dejar ir y centrar tu mirada en tus metas y sueños. Si tienes una relación se torna una discusión por familia o celos.

Sagitario

Un viaje podría ser la clave para conocer mejor a quien te anda moviendo el corazón. Pon mucha atención a tus sueños pues te mostrarán cosas que sucederán. No confíes en quien solo te busca cuando necesita un favor, necesitas hacer corte de personal en tu vida y dejar solo a las personas que con hechos te han mostrado fidelidad. El amor no se visualiza en tu casilla sin embargo hay posibilidades de caricia o de salir con nuevas personas que conocerás. Es momento de cambiar tu estado de ánimo y ser más positivo si quieres atraer cosas verdaderamente positivas para ti. Si sigues comparado a las personas con tus ex parejas de verdad que estarás condenado o condenada al fracaso. Ley causa y efecto. No te expongas a chismes y trata de no relacionarte con personas que solo les encanta andar en la punta del mitote pero no aportan nada bueno a tu vida. Estrés en el trabajo, dolores estomacales e irritación puede surgir. Un familiar caerá en cama pero logrará mejorar mucho de salud. Lazos familiares se fortalecen. Comprenderás el por qué de muchas situaciones que estás viviendo. Quien te la haga la paga y tu imagen de ser luz y nobleza solo existirá para esas personas que te traten bien, pues entras en una etapa en la que no permitirás que nadie se sobre pase o lastime. Los sueños se cumplen, y lo que has pensado y soñado comenzará a hacerse realidad.

Capricornio

Ya no temas a lo que viene, la vida te pagará lo que te quedó a deber en el pasado, te has hecho de corazón muy duro y te has convertido en alguien muy fuerte que ya no cree tan fácil en las personas, se requirió que te mintieran, traicionarán y tiraran al suelo para que pudieras convertirte en lo que eres hoy, no guardes rencor agradece pues gracias a esos putazos lograste salir a flote y convertirte en una persona más segura y perra. Es momento de que creas en tu capacidad de amar y de lograr todo lo que quieres y te has propuesto. Eres muy de enamorarte de dos personas a la vez y no saber qué elegir, pon en claro tus sentimientos, recuerda que si sentiste algo por alguien más teniendo pareja quizás no amabas tanto a quien tenías a tu lado o te faltaba algo en tu relación. No dejes pasar las oportunidades que la vida te estará brindando el día de hoy. Tu buena disposición para aceptar lo que la vida te ofrece ha sido la clave para que tus metas se vayan materializando poco a poco. El amor te va a dar una sorpresa, pues desarrollaras sentimientos y deseos por una amistad que te comenzará a echar los perros, ponte trucha y dale pa delante. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo.

Acuario

Cambios muy buenos que deberás de buscar en tu cuerpazo para verte y sentirte bien, hazlo y no sigas dudando que estas en una etapa de lograr los proyectos y propósitos que tengas. Aprende a ver la vida y el mundo con otros ojos pues muchos de tus proyectos que son cancelados se deben a la negatividad que has tenido o con la que has vivido en estos últimos tiempos. Vienen amistades del pasado que comenzarán a sanar tu corazón y tu vida sin darte cuenta. Es momento que vayas por eso que mueve tu mundo, eso que la vida te ha puesto en frente muchas veces y no has podido tomar, ya no es momento de lamentaciones, si en el pasado las cosas no resultaron como esperabas hoy es buen momento para conseguir todo lo que te propongas. Días de grandes movimientos económicos que poco a poco irán dejando grandes ganancias. No permitas que el mundo te cobre la misma factura dos veces, sino aprendes de esos errores no lograrás absolutamente nada en tu vida. Debes cuidar mucho la manera de ver al mundo y ser un poco más analítico antes de emitir algún juicio o de opinar sobre algo que posiblemente no sea cierto. Cuidado con caídas y golpes pues podrían estar a la orden del día. Nunca te limites en tus sueños solo porque has visto que otras personas no han logrado concretarlos.

Piscis

Vienen días de muchos cambios para bien que deberás de atender a la brevedad o de lo contrario podrías lamentarte en poco tiempo sobre todo en el área de los dineros. Debes saber que la vida no es fácil para nadie y que la felicidad te corresponde construirla a ti a nadie más, comienza desde a ahora a trabajar en ella y en poco tiempo lograrás todo eso que has querido y te has propuesto en tu vida. Ten mucho cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos y que solo buscarán desestabilizarte y ponerte de malas. No descuides la parte de tu interior y trabaja más en ella algunas veces sueles perder el piso y recuperarlo será muy complicado. Amores de una noche siempre presentes en tu vida, pero debes de ser muy inteligente para no enamorarte de la persona equivocada. Un viaje se aproxima y estará cargado de buenas cuestiones, podría ser con un familiar o con una persona que es muy importante para ti. Nunca dejes de creer en tus sueños y metas porque estas a muy poco tiempo de lograrlos solo sigue trabajando en ellos sin importar lo que las demás personas piensen, digan o hablen sobre ti. La vida te va a compensar muchas cosas que en el pasado te salía debiendo, es momento de creer en eso que mueve tu mundo, no dejes nada para mañana y comienza a ver al mundo de diversas maneras, se más positivo en todo lo que hagas y realices y comenzarás a ver mejores resultados.