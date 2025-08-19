Fusión de gigantes: Nexstar adquiere Tegna por una suma millonaria

Este martes, la empresa estadounidense de medios de comunicación Nexstar Media Group, Inc. anunció la adquisición de su rival Tegna Inc. que también opera como una compañía de servicios de marketing, medios digitales y transmisiones.

De acuerdo con el comunicado, la adquisición se hará por unos $6,200 millones de dólares, y según Perry Sook, presidente y director ejecutivo de Nexstar esta alianza permitirá a la compañía expandir su presencia en los mercados de Atlanta, Phoenix, Seattle y Minneapolis.

Hasta los momentos, Nexstar Media tiene sedes en Irving, Texas; Midtown Manhattan; y Chicago con más de 200 estaciones y 116 mercados, mientras que Tegna posee 64 estaciones de noticias en 51 mercados, por lo que la firma de este contrato de compra y venta entre ambas compañías hará que se consolide aún más en el sector de la comunicación.

“La nueva compañía estará mejor preparada para servir a las comunidades, garantizando la vitalidad a largo plazo de las noticias y la programación local de fuentes locales confiables y preservando la diversidad de las voces y opiniones locales”, comentaron en sus declaraciones ambas empresas.

Por su parte, Sook comentó que “las iniciativas que está impulsando la administración Trump ofrecen a las emisoras locales la oportunidad de ampliar su alcance, nivelar el campo de juego y competir de forma más eficaz con las grandes tecnológicas y las grandes empresas de medios tradicionales, que tienen un alcance ilimitado y vastos recursos financieros”, dijo.

Tras el anuncio, las acciones de Nexstar subieron un 7.6% y las acciones de Tegna subieron un 4.3%.

