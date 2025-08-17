Costco no permitirá la venta de la controvertida píldora abortiva mifepristona

De acuerdo con un comunicado publicado por la cadena minorista de Club de Precios, Costco informó que en sus farmacias ya no se venderá la píldora abortiva mifepristona debido a una “falta de demanda de nuestros miembros y otros pacientes”.

Tras el anuncio del minorista, Alliance Defending Freedom (ADF) una coalición religiosa conservadora reconoció como positiva la decisión. “Aplaudimos a Costco por hacer lo correcto por sus accionistas y resistirse a los llamados de los activistas a vender medicamentos abortivos”, declaró Michael Ross, asesor legal de ADF.

Según una investigación del Instituto Guttmacher, la mifepristona aprobada en el 2000 por Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), es uno de los medicamentos junto al misoprostol más usados para interrumpir los embarazos en Estados Unidos.

“Minoristas como Costco mantienen sus puertas abiertas vendiendo productos para toda la vida a familias, tanto grandes como pequeñas. No tienen nada que ganar y sí mucho que perder si se convierten en dispensarios de abortos”, destacó Ross.

