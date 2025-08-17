Kroger anuncia cierre de tiendas en agosto en varios estados

Debido a la baja rentabilidad de muchos de sus locales, la cadena minorista Kroger anunció el cierre de varias de sus ubicaciones en algunos estados del país durante este mes de agosto.

A través de un comunicado, el minorista señaló que espera cerrar al menos una docena de tiendas en los próximos 18 meses, este cierre representará tan solo el 2% de sus locales.

De acuerdo con el anuncio de Kroger, los cierres reportados serán en las siguientes ubicaciones:

Georgia

11877 Douglas Road, Alpharetta, Georgia; cierre el 16 de agosto.

Illinois

Mariano’s: 144 S Gary Ave., Bloomingdale, Illinois; cierra el 15 de agosto.

Mariano’s: 2323 Capital Dr., Northbrook, Illinois; cierra el 22 de agosto.

Virginia

1904 Emmett Street, Charlottesville, Virginia; cierre el 22 de agosto.

Virginia Occidental

2908 State St., Gassaway, Virginia Occidental; fecha de cierre: 22 de agosto.

Georgia

3479 Memorial Drive, Decatur, Georgia; cierre el 13 de septiembre.

3855 Buford Highway, Brookhaven, Georgia; cierre el 18 de octubre.

Tennesse

1664 East Done Drive, Kingsport, Tennessee; cierre el 19 de septiembre.

Virginia

466 South Cummings Street, Abingdon, Virginia; cierre el 19 de septiembre.

La cadena afirmó que los trabajadores de las tiendas que cerrarán podrán ser reubicados en otros locales, además señaló que espera invertir en los próximos años entre $3,600 y $3,800 millones de dólares para la construcción, ampliación y renovación de sus tiendas.

