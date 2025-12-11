Trump entra en la batalla por el control de Warner y afirma: “Es imperativo que CNN se venda”

Aunque el presidente Donald Trump ha evitado mostrarse parcial en cuanto a la disputa sobre la compra de Warner Bros. Discovery expresando su preocupación antimonopolio, este miércoles el mandatario entró en la batalla afirmando que “es imperativo que CNN se venda”.

La semana pasada, la plataforma de streaming, Netflix prometió una atractiva oferta de $82,700 millones de dólares, es decir, $27.75 dólares por acción. Este millonario acuerdo con Warner ya se daba por hecho cuando aparece en el juego Paramount ofreciéndole directamente a los accionistas un acuerdo por $108,000 millones de dólares, indicando que pagaría $30 dólares por acción en efectivo.

Si bien en un primer momento Trump evitó tomar partido expresando que “ninguno de ellos (Netflix y Paramount) es gran amigo mío”, lo cierto es que el acuerdo de compra de Paramount está respaldado por Jared Kushner, yerno del mandatario.

Aunque la oferta de Paramount se califica como “hostil”, el presidente señaló que es necesario respetar las prácticas antimonopolio. La intención de Netflix es comprar parcialmente a WBD; sin embargo, el valor en la Bolsa sobrepasa los $412,000 dólares frente a los $15.000 millones de dólares de Paramount.

Por su parte, Paramount ha propuesto comprar toda la compañía, incluyendo los canales de televisión. Realmente, la intervención de Trump va mucho más allá de evitar acciones monopolistas, ya que, ha dado entender que le interesa quién se quedará con la cadena de noticias CNN, de la cual ha dicho que se propaga “veneno” y “mentiras”, por lo que, espera que sus directores actuales no sigan en el cargo una vez sea comprado Warner.

“Creo que quienes han dirigido CNN durante tanto tiempo son una vergüenza. Creo que es imperativo vender CNN”, dijo el mandatario este miércoles durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.

En este sentido, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, afirmó recientemente que de comprar WBD haría cambios radicales en la cadena de televisión. “Hemos sido muy claros sobre lo que queremos hacer con las noticias”, dijo Ellison.

En una entrevista a Ellison en CBS sobre sus aspiraciones de ser dueño de CNN, contestó: “Queremos construir un servicio de noticias a gran escala que se centre, fundamentalmente, en el negocio de la confianza, en el negocio de la verdad, y que se dirija al 70% de los estadounidenses que se encuentran en el medio. Para Paramount, eso significaría tener éxito y hacer el bien”, indicó.

Al preguntarle sobre estas conversaciones con el presidente Trump de si aceptará o no la idea, Ellison respondió: “Hemos tenido excelentes conversaciones con el presidente (Donald Trump) sobre esto, pero no quiero hablar por él de ninguna manera”, dijo.

