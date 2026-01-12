Warner Bros. Discovery rechaza la demanda de Paramount Skydance

En un enfrentamiento legal y corporativo de alto perfil, Warner Bros. Discovery (WBD) respondió de forma contundente a la demanda interpuesta por Paramount Skydance, calificándola de “infundada” y acusando a su rival de intentar “distraer” a los inversores en medio de una batalla por el control de la compañía.

El conflicto estalló tras la presentación de una demanda por parte de Paramount Skydance el 12 de enero ante el Tribunal de Cancillería de Delaware. La acción judicial busca forzar a WBD a revelar detalles financieros clave sobre su acuerdo de fusión con Netflix, específicamente la valoración asignada al negocio Discovery Global.

Este segmento, que incluirá activos como CNN, TBS, HGTV y Discovery+ tras una escisión prevista para el tercer trimestre de 2026, es un elemento central para determinar el valor real de la transacción con la plataforma de streaming.

Warner Bros. Discovery defiende su decisión

En un comunicado oficial, Warner Bros. Discovery defendió su decisión y arremetió contra las tácticas de Paramount Skydance: “A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix”.

La compañía añadió que, tras seis semanas de presión mediática, su contrincante “no ha aumentado el precio ni ha abordado las numerosas y obvias deficiencias de su oferta”.

La disputa se remonta a la ofensiva lanzada por David Ellison, presidente y CEO de Paramount tras la adquisición de Paramount Global por Skydance Media en agosto de 2025.

Respaldado por importantes inversores, incluyendo a su padre Larry Ellison, cofundador de Oracle, Ellison presentó ocho ofertas consecutivas para adquirir Warner Bros. Discovery en su totalidad. Todas fueron rechazadas por la junta directiva de WBD.

Finalmente, el consejo de administración optó por un acuerdo con Netflix, anunciado a finales del año pasado. Según los términos, Netflix pagará 27.75 dólares por acción (en efectivo y acciones) a cambio de los estudios de cine y televisión de Warner Bros., HBO, HBO Max y el negocio de videojuegos.

Paramount Skydance, sin embargo, no ha cejado en su empeño. Su oferta de 30 dólares por acción en efectivo, argumenta, es superior. Uno de los ejes de su estrategia es cuestionar la valoración de Discovery Global dentro del pacto con Netflix.

En un análisis difundido el 8 de enero, Paramount sostuvo que, debido a la caída en la acción de Netflix, el valor total para los accionistas de WBD se habría reducido a 27.42 dólares por acción, lo que implicaría que Discovery Global está siendo valorada prácticamente en cero en la operación.

La demanda busca precisamente aclarar cómo se valora ese paquete de activos y cuánta deuda se le transferirá, información que Paramount considera “esencial” para que los accionistas evalúen el verdadero valor del acuerdo con Netflix.

Más allá de los tribunales, Paramount Skydance elevó la apuesta al anunciar su intención de presentar una lista alternativa de candidatos para el consejo de administración de WBD en la junta de accionistas de 2026. Este movimiento busca presionar a la dirección actual para que reabra las negociaciones sobre su oferta.

