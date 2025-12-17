Warner Bros. Discovery rechaza la oferta hostil de $108.400 millones de Paramount Skydance

Este miércoles, el conglomerado multinacional estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento, Warner Bros. Discovery instó a sus accionistas a rechazar la oferta de Paramount Skydance afirmando que la propuesta de Netflix es de mayor valor.

El pasado viernes 5 de diciembre, la plataforma de streaming Netflix había acordado la compra en parte de WBD por unos $82,700 millones de dólares, lo que representaba $27.75 dólares por acción.

Sin embargo, el lunes 8 de diciembre, Paramount Skydance se dirigió directamente a los accionistas de Warner y en una oferta hostil propuso la compra absoluta de la compañía por $108,000 millones de dólares, unos $30 dólares por acción.

Este lunes 15 de diciembre, la directiva de Netflix mostró nuevamente sus intenciones de comprar Warner. Tanto Greg Peters y Ted Sarandos, codirectores ejecutivos de Netflix, afirmaron que de adquirirla se continuaría “apoyando empleos y asegurando un futuro saludable para la producción de cine y televisión”, dijo.

Los directivos de Warner no se habían pronunciado hasta este miércoles en la mañana cuando a través de una carta a los accionistas señalaron que la oferta hostil de Paramount “ofrece un valor inadecuado e impone numerosos y significativos riesgos y costos a WBD”, dijo.

La lucha entre Paramount y Netflix

La venta de Warner empresa matriz de CNN, ha causado gran expectativa, ya que hay quienes aseguran que su negociación en partes a Netflix violaría las leyes antimonopolios. “Crearía un gigante de los medios masivo con el control de casi la mitad del mercado de streaming”, comentó la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Además, a la apuesta entró una figura poco esperada, el presidente Donald Trump, que en numerosas oportunidades ha mostrado su interés de conocer quién se quedará con el conglomerado. “Creo que quienes han dirigido CNN durante tanto tiempo son una vergüenza. Creo que es imperativo vender CNN”, dijo el mandatario recientemente durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca.

Por su parte, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha mostrado claramente sus intenciones sobre el futuro de la cadena de noticias. “Queremos construir un servicio de noticias a gran escala que se centre, fundamentalmente, en el negocio de la confianza, en el negocio de la verdad, y que se dirija al 70% de los estadounidenses que se encuentran en el medio. Para Paramount, eso significaría tener éxito y hacer el bien”, indicó el CEO.

La salida de Affinity Partners

No obstante, una situación que tampoco se esperaba fue la salida de Affinity Partners de la oferta hostil de Paramount por WBD. La firma de capital privado fundada por el yerno del presidente Trump, Jared Kushner retrocedió en la apuesta indicando que “con dos fuertes competidores compitiendo por asegurar el futuro de este singular activo estadounidense, Affinity ha decidido abandonar la oportunidad”, declaró un portavoz en un comunicado.

Sin embargo, Affinity fue muy contundente al señalar que “la dinámica de la inversión ha cambiado significativamente desde que nos involucramos inicialmente en octubre. Seguimos creyendo que la oferta de Paramount tiene una sólida justificación estratégica”.

La figura de Affinity en la propuesta de Paramount generó fuertes críticas debido a la conexión con Trump, pero Paramount contaba con ese socio y otros financieros externos en los que se incluye el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y la Autoridad de Inversiones de Qatar.

El rechazo de WBD a Paramount

Finalmente, en la carta a los accionistas, los directivos de Warner indicaron que su inclinación para aceptar la oferta de Netflix es porque “está totalmente respaldada por una empresa pública con una capitalización de mercado de más de $400 mil millones de dólares y un balance de grado de inversión, mientras que la clasificación de Paramount Skydance está en solo un nivel por encima del estatus ‘basura’ de las dos principales agencias de calificación”, dijeron.

