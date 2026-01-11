Nikki Glaser se roba la noche con su monólogo ácido en los Golden Globes

La comediante Nikki Glaser regresó como presentadora de los Golden Globes 2026, consolidando su estilo audaz y afilado con un monólogo que combinó el humor irreverente con críticas sociales y mediáticas. Su actuación, celebrada por el público en la sala y los espectadores, confirmó el porqué fue recontratada tras su exitoso debut el año anterior.

Glaser no evitó temas espinosos. Inició con una broma sobre la oferta multimillonaria de Netflix para comprar Warner Bros., bromeando sobre una subasta ficticia comenzando en “5 dólares”.

Luego dirigió su atención hacia los archivos de Epstein, con un comentario sarcástico: “El Golden Globes a la mejor edición es para… el Departamento de Justicia!”

Sin pausa, criticó a CBS News, otorgándole ficticiamente “el premio a la mayor edición”, en referencia a la polémica cancelación de un segmento de “60 Minutes” sobre deportaciones.

Blancos estelares: DiCaprio, Clooney y The Rock

Leonardo DiCaprio: Glaser elogió su carrera para luego lanzar su dardo más conocido: “Lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años”. Reconociendo lo trillado del chiste, se disculpó ante DiCaprio, pero añadió: “no sabemos nada más de ti... La entrevista más profunda que has dado fue para la revista Teen Beat en 1991″.

George Clooney: Con una pregunta aparentemente banal, le preguntó en serio por qué su máquina Nespresso (Clooney es su portavoz) sacaba el café aguado, generando una cómica interacción.

Dwayne “The Rock” Johnson: Glaser bromeó sobre su nominación, diciendo que por suerte su serie “The Paper” no competía, “así que podría ganar”.

omg Leo DiCaprio's reactions to all of Nikki Glaser's jokes about him at the Golden Globes LOL



"What a career you've had. The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this before your girlfriend turned 30." pic.twitter.com/2yZlOWHOkS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

Otras celebridades bajo la lupa

El monólogo incluyó rápidas y agudas observaciones sobre otras figuras presentes:

Kevin Hart y Dwayne Johnson: Su dúo cómico favorito, “como Steve Martin y Martin Short para gente de menos de 50 años”.

‘The White Lotus’: La temporada 3 es “el primer programa exitoso en presentar el incesto desde… ‘The Property Brothers'”.

Sean Penn: Parece un “sexy bolso de cuero”.

Timothée Chalamet: Subió de peso para su papel en “Marty Supreme”.

Steve Martin y Martin Short: Prueban que “en esta industria nunca se es demasiado viejo para seguir necesitando dinero”.

El éxito de Glaser en los Golden Globes —donde ya había hecho historia con chistes sobre la base de fans gay de “Wicked” y los “fenómenos” de Stanley Tucci— se suma a un momento álgido en su carrera. Recientemente, presentó “Saturday Night Live”, coescribe y protagoniza una comedia romántica producida por Judd Apatow, y tiene programado un especial de comedia en Hulu para 2026.

Nikki Glaser just torched Trump and CBS at the Golden Globes “The Golden Globe for best editing goes to the Justice Department! And the award for most editing goes to CBS News!



Yes, CBS News. America’s newest place to See B.S. News.” Love it! pic.twitter.com/KoteFUduiX — Harry Sisson (@harryjsisson) January 12, 2026

Seguir leyendo: