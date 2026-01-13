Tini Stoessel presume románticas vacaciones en Tulum junto a su novio Rodrigo de Paul

La cantante Tini Stoessel ha dado la bienvenida al 2026 en un destino sacado de película y rodeada de sus seres queridos, así lo dejó ver en una reciente publicación en Instagram con la que documentó su reciente escapada a territorio mexicano junto a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.

Las playas de Tulum fueron el paraíso elegido por la intérprete de “La Niña de la Escuela” para disfrutar del inicio del año 2026. Y las fotografías que la joven compartió con su comunidad digital dejaron ver que dicha aventura estuvo llena de paseos durante el atardecer, cenas románticas, chapuzones en la playa y celebraciones con amigos.

Sin embargo, aquellas postales que captaron la atención de sus seguidores más fieles fueron aquellas en las que se mostró junto a su enamorado, Rodrigo De Paul, posando abrazados y disfrutando del sol desde la playa.

“Con mis personas preferidas“, escribió la famosa para acompañar su post, mismo que desató una respuesta inmediata por parte del atleta. “CON VOS TODO ES MÁS LINDOOOOOOO“, aseguró el argentino.

Por su parte, el astro del balompié no se quedó atrás y dio una mirada inédita al gesto que tuvo con la argentina durante dicho viaje, aquel con el que inmortalizó su amor en medio de los rumores de su próxima llegada al altar.

En la primera imagen de su publicación, De Paul muestra a Tini mientras dibuja tres corazones sobre la piel de su amado en el lado izquierdo de su cadera. Mientras que en las tomas posteriores, el jugador del Inter Miami presenta el proceso en el que un tatuador plasma la pintura roja sobre los trazos hechos por su pareja.

Además de desatar revuelo por el romanticismo de su gesto, Rodrigo De Paul añadió leña a los rumores de un supuesto embarazo. ¿La razón? Algunos fanáticos de la pareja apuntaron a que el tatuaje se trató de tres corazones porque estarían en espera de un integrante en su familia.

Sin embargo, hasta el momento Tini Stoessel y Rodrigo De Paul han decidido mantenerse con bajo perfil y no emitir comentarios con respecto a estas especulaciones.

