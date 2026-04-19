Disney transmitirá en vivo la premiere de The Devil Wears Prada 2

El mundo de la moda y el cine vuelve a converger en un evento sin precedentes. Disney+ confirmó que transmitirá en vivo para todo el mundo la premiere global de “The Devil Wears Prada 2“, la esperada secuela de 20th Century Studios que marca el regreso de la icónica Miranda Priestly a la gran pantalla.

La cita de gala tendrá lugar este lunes 20 de abril en el emblemático Lincoln Center de Nueva York. La transmisión especial comenzará a las 6:30 pm (hora local), permitiendo a los suscriptores de la plataforma disfrutar en tiempo real de la llegada de las celebridades, entrevistas exclusivas con el elenco y una mirada privilegiada a las tendencias de alta costura que desfilarán por la alfombra roja.

La expectativa es máxima, ya que se ha confirmado la asistencia del trío protagonista original: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. A ellas se unirán figuras como Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley y Helen J. Shen.

La presencia del director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna también está asegurada, consolidando esta gala como uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

Para aquellos que no puedan sintonizar la señal en directo, Disney+ mantendrá el evento disponible en su catálogo para ser visualizado bajo demanda.

Esta cobertura especial sirve como antesala al estreno comercial de la cinta, programado para el próximo 30 de abril en salas de cine.

Con esta iniciativa, Disney busca acercar la experiencia de la “red carpet” a una audiencia global que ha esperado casi dos décadas para ver la continuación de la guerra editorial entre la revista Runway y sus complejos protagonistas.

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