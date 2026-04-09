Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor 2026

El actor Guillermo Francella será homenajeado con el Premio Platino de Honor por su sobresaliente trayectoria interpretativa en la escena audiovisual iberoamericana durante la gala de los Premios Platino 2026, programada para el próximo 9 de mayo, en la Riviera Maya en México.

Dicho reconocimiento tiene como propósito destacar la contribución del argentino a la creación de un patrimonio fílmico iberoamericano gracias a su participación en títulos tan diversos como inolvidables en cine y televisión, incluyendo: “El secreto de sus ojos”, “El Clan” y “Casados con hijos”, por mencionar algunos.

“Con la concesión del Premio Platino de Honor, se reconoce no solo una carrera de extraordinaria amplitud y popularidad, sino también la contribución de un intérprete que ha sabido acompañar la evolución de la industria, enriqueciendo con su trabajo el patrimonio cultural común del audiovisual en español”, destacó el comité organizador en un comunicado.

Guillermo Francella y su camino del impacto local a la consagración internacional

Con más de cuatro décadas en la industria audiovisual, el artista se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina en el cine, teatro y televisión.

Su camino al estrellato comenzó en el ámbito de la comedia, protagonizando títulos como “De carne somos”, “La familia Benvenuto”, “Brigada cola”, “Un hermano es un hermano”, “Naranja y media”, “Trillizos”, “Poné a Francella”, “Durmiendo con mi jefe”, “Casados con hijos” o “El hombre de tu vida”.

Guillermo Francella. Crédito: Premios Platino

Su trabajo en este género lo hizo acreedor en nueve ocasiones al premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

En el mundo del cine, Guillermo Francella también ha dejado huella. Sin embargo, fue en el año 2009 cuando su carrera cinematográfica atravesó un punto de inflexión con el éxito internacional de “El secreto de sus ojos”, una de las obras cumbre del cine iberoamericano, considerada a día de hoy película de culto, dirigida por Juan José Campanella y galardonada con el Premio Oscar a la mejor película en lengua extranjera.

De forma paralela, su labor sobre los escenarios ha dado lugar a destacados éxitos teatrales como: “Los productores” y “El joven Frankenstein”, de Mel Brooks; “Los reyes de la risa, de Neil Simon”; “La cena de los tontos”, de Francis Veber (obra que también dirigió en su versión de 2009); “Dos pícaros sinvergüenzas”; “Nuestras mujeres”, de Eric Assous o “Desde el Jardín”, versión teatral de la emblemática película de Peter Sellers que se encuentra representando actualmente.

A través de este recorrido por su trayectoria queda comprobado que el histrión ha construido una obra caracterizada por su versatilidad y por su capacidad para transitar con naturalidad entre la comedia y el drama, consolidando una presencia imprescindible en el imaginario audiovisual iberoamericano.

¿Cuándo será la ceremonia de entrega del Premio Platino de Honor 2026?

Además de Guillermo Francella, el Premio Platino de Honor ha sido otorgado a personalidades como: Eva Longoria, última distinguida en la ceremonia de 2025, Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014).

La decimotercera entrega de los Premios Platino se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), reafirmando el compromiso de estos galardones con la promoción y el reconocimiento del talento iberoamericano en el ámbito audiovisual.

Seguir leyendo:

• Los Premios Platino regresan a la Riviera Maya en mayo de 2026, ¡con 12 categorías nuevas!

• Lista de nominados a los Premios Platino 2026: 30 películas y 19 series compiten por el galardón

• Eva Longoria recibe el Premio Platino de Honor 2025