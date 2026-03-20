Lista de nominados a los Premios Platino 2026: 30 películas y 19 series compiten por el galardón

La espera terminó y finalmente se dieron a conocer los títulos de las 30 películas y 19 series que componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los Premios Platino 2026. Es así como producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón en la gala programada para el próximo 9 de mayo, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

La lista de producciones y profesionales finalistas fue dada a conocer este 20 de marzo en un acto de lectura de nominados en las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, presentado por Carlota Vizmanos. De esta manera, los Premios Platino reafirman su alianza con la cadena de televisión, encargada de la retransmisión de los galardones en Estados Unidos, acercando a la comunidad latina del país con esta celebración al arte.

De acuerdo con el anuncio realizado durante la mañana de este viernes, “Belén” (Dolores Fonzi, Argentina) y “Los Domingos” (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas con 11 nominaciones ambas. Le siguen “O agente secreto” (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y “Sirât” (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas cada uno.

“Belén”, nominada a Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Crédito: Premios Platino | Cortesía

En el terreno de las miniseries o teleseries, “El Eternauta” (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, “Anatomía de un instante” (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

Sobre la fiesta que celebra lo mejor del audiovisual iberoamericano y su regreso a territorio mexicano, el Presidente de EGEDA y Presidente Ejecutivo de los premios, Enrique Cerezo, declaró:

“Este año regresamos a México, un país muy querido que tantas aventuras y exitosas iniciativas ha compartido con estos galardones. Tras trece años de andadura, contar con el honor y la responsabilidad de premiar a lo mejor del cine y de las series en castellano y portugués es un reto que asumimos con gusto y compromiso, edición tras edición. El privilegio de poder reunir a todo el talento que puebla la región más grande del mundo en un encuentro alegre y diverso, enriquecedor y festivo, es también un premio para todos los que componemos la gran familia de los Platino“, señaló el ejecutivo.

Con el fin de no extender la duración de la Gala, los premios se otorgarán en dos eventos. Tras la ceremonia oficial del 9 de mayo, las 21 categorías restantes están programadas para su entrega el próximo 16 de abril.

Conoce a los nominados a los Premios Platino 2026 aquí:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela)

Belén (Dolores Fonzi, Argentina)

Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España)

O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil)

Sirât (Oliver Laxe, España)

Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental

“Chespirito: sin querer queriendo”, nominada a “Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental”. Crédito: Premios Platino | Cortesía

Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y

Alberto Rodríguez, España)

Chespirito: sin querer queriendo (México)

El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina)

Las muertas (Luis Estrada, México)

Mejor Serie de Larga Duración

Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil)

La promesa (Josep Cister Rubio, España),

Sueños de libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España)

Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos)

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España)

Dolores Fonzi (Belén, Argentina)

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil)

Oliver Laxe (Sirât, España)

Creadores de Miniserie o Teleserie

Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina),

Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina)

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España)

Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor Interpretación Masculina

Alberto San Juan (La Cena, España)

Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina)

Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia)

Wagner Moura (O agente secreto, Brasil)

Mejor Interpretación Femenina

Blanca Soroa (Los Domingos, España)

Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España)

Dolores Fonzi (Belén, Argentina)

Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela)

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Camila Pláate (Belén, Argentina)

Julieta Cardinali (Belén, Argentina)

Dira Paes (Manas, Brasil)

Nagore Aranburu (Los Domingos, España)

Mejor interpretación Masculina de Reparto

Álvaro Cervantes (Sorda, España)

Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela)

Juan Minujín (Los Domingos, España)

Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil)

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España)

Javier Cámara (Yakarta, España)

Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina)

Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Paulina Gaitán (Las muertas, México). Crédito: Premios Platino | Cortesía

Candela Peña (Furia, España)

Carla Quílez (Yakarta, España)

Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Paulina Gaitán (Las muertas, México)

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina)

Leticia Huijara (Las muertas, México)

Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina)

Yalitza Aparicio (Cometierra, México)

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

César Troncoso (El Eternauta, Argentina)

David Lorente (Anatomía de un instante, España)

Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España)

Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México)

Mejor Guion

Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España)

Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil)

Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España)

Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia)

Mejor Música Original

Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia)

Aránzazu Calleja (Maspalomas, España)

Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia)

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil)

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie

Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil)

Federico Jusid (El Eternauta, Argentina)

Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España)

Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia)

Mejor Película Documental

Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil)

Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay/Argentina)

Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España)

Tardes de soledad (Albert Serra, España)

Mejor Película de Animación

Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México). Crédito: Premios Platino | Cortesía

Decorado (Alberto Vázquez, España)

Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú)

Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana)

Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México)

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina)

La Cena (Manuel Gómez Pereira, España)

Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay)

Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia)

Mejor Ópera Prima

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile)

Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil)

No nos moverán (Pierre Saint‑Martin Castellanos, México)

Sorda (Eva Libertad, España)

PLATINO al Cine y Educación en Valores

Belén (Dolores Fonzi, Argentina)

La mujer de la fila (Benjamín Ávila, Argentina)

Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil)

Sorda (Eva Libertad, España)

A todos estos galardones se sumarán los Premios Platino del Público y un Premio Platino de Honor, dedicado a homenajear la carrera de un personaje esencial para el audiovisual iberoamericano que será anunciado próximamente.

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