Los Premios Platino regresan a la Riviera Maya en mayo de 2026, ¡con 12 categorías nuevas!

Los Premios Platino, cuya próxima edición se celebrará el 9 de mayo de 2026 en Xcaret, Riviera Maya (México), continúan evolucionando para reflejar la diversidad y la riqueza del audiovisual iberoamericano, atendiendo a las peticiones recibidas desde distintos sectores de la industria.

Prueba de ello es su decisión de ampliar las categorías, tanto en largometrajes como en series, con el objetivo de ofrecer una representación más amplia de los profesionales que hacen posible cada producción.

En el ámbito cinematográfico, la nueva edición incorporará tres reconocimientos que ponen en valor disciplinas esenciales para la creación audiovisual: el Premio Platino al Mejor Diseño de Vestuario, el Premio Platino a los Mejores Efectos Especiales y el Premio Platino al Mejor Maquillaje y Peluquería.

Por su parte, las producciones seriadas verán ampliado su espectro de galardones con la incorporación de nuevas distinciones que abarcan aspectos tanto técnicos como artísticos. Entre ellas se encuentran los reconocimientos a la Mejor Serie de larga duración (para aquellas con más de 26 capítulos), a la Mejor Música Original, a las Mejores direcciones de Montaje, Arte, Fotografía y Sonido, así como los premios al Mejor Diseño de Vestuario, a los Mejores Efectos Especiales y al Mejor Maquillaje y Peluquería en miniserie o teleserie.

Asimismo, la organización de los Premios Platino, EGEDA y FIPCA, junto con el apoyo de FIACINE (Federación de Academias del Cine Iberoamericano) informaron que se incorporará un nuevo esquema de desarrollo que busca optimizar la estructura del evento y potenciar su atractivo televisivo. Por esta razón, la entrega de premios se desarrollará en dos eventos complementarios.

Por un lado, la gala televisada reunirá las categorías: Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Película Documental, Mejor Película de Animación, Mejor Comedia, Mejor Ópera Prima, Mejor Dirección, Mejor Guion, las interpretaciones femeninas y masculinas en cine y series, la Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental, Mejor Creador en Miniserie o Teleserie, Mejor Serie de larga duración y el Premio de Honor del Cine Iberoamericano.

El resto de las categorías serán anunciadas previamente a la Gala, en un formato que se desarrollará en los próximos meses, dando protagonismo y reconocimiento a los ganadores. En total, se entregarán 36 premios que abarcan todas las áreas del audiovisual iberoamericano, desde las categorías creativas hasta las técnicas.

Con esta renovación, los Premios Platino reafirman su propósito de celebrar el talento, la creatividad y la diversidad de la industria iberoamericana, al tiempo que se adaptan a las nuevas dinámicas televisivas y a los estándares internacionales de las retransmisiones en directo.

Será durante los próximos días que la organización hará públicas las bases oficiales y las fechas del proceso de selección de esta nueva edición.

