X Money de Elon Musk: qué es, cómo funciona y qué ofrece el nuevo servicio financiero de X

Elon Musk dio un paso más en su objetivo de transformar X en una plataforma que reúna redes sociales, inteligencia artificial y servicios financieros. El empresario presentó X Money, una billetera digital que permitirá a los usuarios administrar su dinero sin salir de la aplicación.



Por ahora, el servicio está disponible únicamente para usuarios Premium y Premium+ mayores de 18 años que residen en Estados Unidos, aunque la compañía aseguró que su intención es ampliar el acceso de forma gradual.



Con este lanzamiento, Musk concreta una idea que comenzó hace más de dos décadas y da el primer paso para convertir X en una auténtica “superapp”, capaz de integrar comunicación, pagos, contenido e inteligencia artificial en un solo ecosistema.

¿Qué es X Money y cómo funciona?



X Money combina una cuenta con rendimiento, una billetera digital y una tarjeta Visa de débito para realizar operaciones financieras desde la aplicación.

Entre las principales funciones del servicio se encuentran:

Cuenta de ahorro con un rendimiento anual de hasta 6% .

. Tarjeta Visa física y digital.

Pagos y transferencias entre usuarios de X sin costo ni límite de monto.

Transferencias bancarias.

Pago de servicios desde la aplicación.

Emisión de cheques físicos.

Acceso al salario hasta dos días antes de la fecha habitual de pago.

Retiros gratuitos en cajeros automáticos en todo el mundo.

Sin comisiones por compras realizadas en el extranjero.

Reembolso del 3% en efectivo en compras elegibles realizadas con la X Card.

Your money, on the world’s most powerful network



? Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026



La tasa anual de hasta 6% está disponible para los usuarios Premium+, cuya suscripción cuesta $40 dólares al mes o $395 dólares al año.



En el caso de los usuarios Premium, que pagan $8 dólares al mes o $84 dólares al año, ese rendimiento se obtiene al vincular un depósito directo a la cuenta de X Money.

¿Qué tan seguro es el dinero depositado?

Los recursos depositados mediante X Money son administrados por Cross River Bank, institución respaldada por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).



Además, el dinero puede quedar protegido hasta por $10 millones de dólares gracias al programa Cash Sweep, que distribuye los depósitos entre varias instituciones aseguradas por la FDIC mediante el servicio ICS de IntraFi.



La plataforma también incorpora autenticación mediante claves de acceso, controles de privacidad, límites personalizados para transacciones y protección de compras bajo la billetera digitala.

Un proyecto que Musk comenzó hace más de 25 años

Aunque X Money acaba de ser presentado, la idea no es nueva. En 1999, Elon Musk fundó X.com, una empresa enfocada en servicios financieros digitales que posteriormente se fusionó con PayPal.



Tras comprar Twitter en 2022 y cambiar su nombre por X, el empresario recuperó el dominio X.com y reiteró en diversas ocasiones que su objetivo era convertir la plataforma en una aplicación capaz de concentrar todas las necesidades de los usuarios.

With ? Money, you get:



? Free, instant transfers on ?

? Up to 6.00% APY

? 3% cashback on eligible purchases with the ? Card

? Early direct deposit ? up to two days before your normal payday

? Wires, checks, and free ATM withdrawals

? Fast, dedicated support when you? — X Money (@XMoney) July 27, 2026





El lanzamiento de X Money representa la primera herramienta financiera importante dentro de esa estrategia.

Elon Musk cree que el dinero dejará de importar en 2036

La presentación de X Money coincide con otra de las ideas que Musk ha defendido recientemente sobre el futuro de la economía.



Durante una entrevista con The Economist, el empresario afirmó que el dinero podría perder gran parte de su relevancia hacia 2036, impulsado por el avance de la inteligencia artificial y la automatización.

Según explicó, si los robots llegan a producir más bienes y servicios de los que las personas pueden consumir, el dinero dejaría de cumplir la función que tiene actualmente.



“¿Para qué quieres dinero? Quieres dinero para bienes y servicios, principalmente para comida, vivienda, transporte y entretenimiento”, señaló.



Musk considera que la inteligencia artificial será capaz de realizar prácticamente cualquier trabajo mejor que los seres humanos, lo que daría paso a una economía basada en la abundancia y no en la escasez.



Bajo ese escenario, el empresario prevé que el trabajo deje de ser una obligación para convertirse en una actividad voluntaria.



“Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizá quieras hacerlo”, afirmó.



También planteó que los gobiernos podrían entregar recursos directamente a los ciudadanos para mantener el consumo, mientras que la automatización permitiría reducir los costos de producción y mantener estables los precios.



No obstante, Musk reconoció que la transición será compleja y advirtió que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial también implica riesgos importantes, por lo que considera necesario establecer mecanismos de control para evitar que esta tecnología supere la capacidad humana sin una supervisión adecuada.



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