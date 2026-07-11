El exingeniero de Tesla que ahora desafía a Elon Musk

Mientras Tesla continúa afinando el desarrollo de Optimus, un nuevo competidor comienza a hacerse espacio en el mundo de la robótica humanoide. Lo llamativo es que esta vez el desafío no llega desde China ni desde otra empresa estadounidense, sino desde Francia.

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La protagonista es UMA, una startup con sede en París que pretende abrirse camino con una filosofía diferente. Su objetivo no pasa únicamente por construir un robot humanoide, sino por desarrollar una plataforma pensada para responder a las necesidades de la industria europea y reducir la dependencia tecnológica de otros mercados.

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El proyecto reúne a varios expertos en inteligencia artificial y robótica, aunque uno de sus nombres más conocidos es el de Rémi Cadène, quien trabajó durante tres años en Tesla participando en el desarrollo del sistema Autopilot y en las primeras etapas del proyecto Optimus.

Un enfoque distinto al de Tesla

La apuesta de UMA no consiste en replicar el camino seguido por Elon Musk. En lugar de fabricar un robot con dimensiones muy cercanas a las de una persona, la compañía diseñó un modelo más ligero y adaptado a las normas de seguridad laboral que predominan en Europa.

Su primer desarrollo recibe el nombre de Northstar y pesa alrededor de 40 kilogramos. Esa reducción de peso busca facilitar la interacción con trabajadores humanos y disminuir los riesgos durante las operaciones diarias dentro de fábricas, centros logísticos y otros entornos industriales.

El Tesla Model Y AWD. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La inteligencia artificial es la verdadera protagonista

Más allá de la parte mecánica, el punto fuerte de Northstar está en el software que controla sus movimientos.

El sistema fue diseñado para aprender nuevas tareas mediante la observación y la corrección de acciones en tiempo real, evitando que cada función requiera una programación completamente independiente.

Las primeras demostraciones ya muestran brazos robóticos capaces de identificar piezas según su forma y color para clasificarlas o instalarlas de manera autónoma. La empresa espera que esta tecnología pueda implementarse inicialmente en sectores como la logística, la manufactura y la atención sanitaria.

Europa quiere impulsar su propia robótica

La decisión de centrar el negocio en Europa responde a un contexto muy particular. El continente enfrenta una creciente escasez de mano de obra en distintas industrias, impulsada en parte por el envejecimiento de la población y por la necesidad de mantener la competitividad frente a otros mercados.

Con una cadena de suministro más cercana y un desarrollo realizado bajo estándares europeos, UMA busca ofrecer una alternativa que reduzca la dependencia de fabricantes extranjeros y acelere la automatización de procesos industriales.

AI developed at @UMA_Robots



Picking and Scanning items

Deformable, Slippery, Thin, Fragile

We mess with it at the end 🙂 pic.twitter.com/zu4FF8k3i5 — Remi Cadene (@RemiCadene) July 7, 2026

Tesla continúa trabajando para llevar Optimus a una producción a gran escala, mientras otros fabricantes ya prueban robots en plantas industriales de gran tamaño. En ese escenario, la llegada de UMA demuestra que la carrera por dominar la robótica humanoide está lejos de tener un único protagonista.

El respaldo de figuras reconocidas como Yann LeCun, científico jefe de inteligencia artificial de Meta, también aporta credibilidad al proyecto y refleja que Europa quiere tener un papel mucho más relevante en una industria que promete transformar la manera en que trabajan las fábricas durante los próximos años.

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