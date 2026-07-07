Una marca china vuelve a crecer tras ocho meses de incertidumbre

BYD encontró fuera de China la fórmula para cambiar el rumbo de un año que venía siendo complicado. Después de atravesar ocho meses marcados por la presión sobre sus acciones y una desaceleración en su mercado local, el fabricante logró recuperar el optimismo gracias al excelente desempeño de sus ventas internacionales.

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Los últimos resultados comerciales reflejan un cambio importante para la compañía. El crecimiento de las exportaciones permitió compensar la pérdida de ritmo en China y generó una reacción positiva entre los inversionistas, que volvieron a respaldar a la empresa en los mercados financieros.

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El buen momento también coincide con un avance significativo en Europa, donde BYD consiguió convertirse, por primera vez en 15 años, en la marca china con más ventas, superando a MG en ese mercado.

Las exportaciones impulsan la recuperación

El principal motor de este repunte fue el comportamiento de las ventas fuera de China. Solo en junio, BYD comercializó 175,349 vehículos en mercados internacionales, una cifra récord para la empresa y un crecimiento interanual del 94.73%.

Ese resultado supera ampliamente los registros alcanzados meses atrás, cuando las exportaciones rondaban las 135,000 unidades mensuales. Además, las ventas internacionales ya representan el 42% del volumen total de vehículos entregados por la compañía.

El novedoso Linghui e7 de BYD. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

La evolución ha sido constante. En marzo las exportaciones representaban el 40% del negocio, mientras que en abril esa participación aumentó al 41.9%, confirmando que el crecimiento internacional se ha convertido en uno de los principales pilares de la marca.

China pierde fuerza, pero el balance sigue siendo positivo

Mientras los mercados extranjeros viven un momento de expansión, la situación en China es muy diferente. Durante junio, BYD entregó 222,809 vehículos en su país, lo que representa una caída del 22.02% frente al mismo mes del año pasado.

La reducción del volumen responde, entre otros factores, al fin de algunos incentivos gubernamentales que durante años impulsaron la compra de vehículos electrificados. Esa realidad ha obligado al fabricante a depender cada vez más de su presencia internacional.

Pese a ello, el resultado global fue favorable. Sumando todos los mercados, BYD matriculó 403,472 automóviles en junio, un incremento interanual del 5.46%.

El BYD Great Tang llega arrasando. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

El crecimiento continúa con una oferta diversificada

Del total de vehículos vendidos, 201,472 correspondieron a modelos completamente eléctricos, mientras que 195,820 fueron híbridos enchufables. Aunque los eléctricos registraron una ligera reducción frente al año anterior, la demanda de híbridos enchufables siguió creciendo con fuerza.

La compañía espera reforzar esa tendencia en Europa con nuevos productos adaptados específicamente a ese mercado, una estrategia que busca consolidar el crecimiento conseguido durante los últimos meses.

Entre enero y junio, BYD superó los 1.5 millones de vehículos vendidos a nivel mundial. Aunque el acumulado todavía se ubica ligeramente por debajo del registrado en el mismo periodo del año anterior, el cambio de tendencia ha renovado las expectativas de la empresa.

El sólido comportamiento de las exportaciones, el fortalecimiento de su presencia en Europa y el lanzamiento de nuevos modelos permiten anticipar un segundo semestre mucho más favorable.

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