Tesla rompe récord de ventas, pero en China no le dan tregua

Las cifras volvieron a sonreírle a Tesla. Después de varios meses en los que el crecimiento de la compañía fue objeto de debate, el fabricante estadounidense presentó un segundo trimestre que superó las expectativas del mercado y confirmó que sigue siendo uno de los protagonistas de la industria de los vehículos eléctricos.

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Entre abril y junio de 2026, la empresa entregó 480,126 vehículos, un resultado que no solo representa su mejor registro para un segundo trimestre, sino que también refleja una fuerte recuperación frente a los primeros meses del año. El desempeño devuelve confianza a los inversionistas, aunque la competencia con BYD nunca había estado tan reñida.

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Model 3 y Model Y siguen marcando el ritmo

Gran parte del volumen comercial correspondió a los dos modelos más populares de la marca. El Model 3 y el Model Y sumaron 467,762 unidades, consolidándose como la base del negocio de Tesla en prácticamente todos los mercados donde opera.

El resto de la producción estuvo compuesto por vehículos como el Cybertruck y el Tesla Semi, que aportaron 12,364 unidades adicionales. Aunque representan una porción mucho menor de las ventas, siguen ampliando la presencia de la compañía en nuevos segmentos.

Las entregas crecieron un 25% frente al mismo trimestre del año anterior y aumentaron un 34% respecto al primer trimestre de 2026, cuando Tesla había registrado 358,023 vehículos.

El Tesla Model 3 rompe barreras. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La fábrica de Shanghái volvió a ser decisiva

Uno de los motores de este crecimiento fue la Gigafactory de Shanghái. Solo en junio, esa planta alcanzó 89,091 vehículos comercializados entre el mercado chino y las exportaciones, con un incremento interanual del 24.4%.

En el acumulado del segundo trimestre, las operaciones de Tesla en China llegaron a 254,551 unidades, confirmando la importancia estratégica de ese complejo industrial para abastecer tanto al mercado local como a Europa y otros destinos internacionales.

La recuperación de la demanda en varios países europeos también ayudó a impulsar los resultados. Las promociones comerciales y la actualización de algunos modelos permitieron que la marca recuperara terreno tras un periodo de menor dinamismo.

El BYD Great Tang llega arrasando. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

BYD ya vende más eléctricos en un trimestre

Pese al excelente desempeño de Tesla, el panorama competitivo cambió de forma significativa. BYD consiguió entregar alrededor de 557,000 vehículos eléctricos de batería durante el mismo periodo, una cifra que supera las 480,126 unidades reportadas por la firma de Elon Musk.

Si esos resultados se mantienen como definitivos, será la primera vez que el fabricante chino venda más vehículos eléctricos puros que Tesla en un trimestre.

El avance de BYD responde a una estrategia basada en una oferta mucho más amplia de modelos, una expansión acelerada en mercados internacionales y una estructura de producción altamente integrada, factores que le permiten mantener precios competitivos sin sacrificar rentabilidad.

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