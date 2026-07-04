Las mejores pickups usadas para jardinería en EE.UU.

Escoger una camioneta usada para un negocio de jardinería va mucho más allá del precio. Lo que realmente marca la diferencia es encontrar un vehículo capaz de soportar el ritmo de trabajo diario, transportar herramientas, mover materiales y, al mismo tiempo, mantener costos de operación razonables.

Lee también: Los autos inteligentes son más seguros, pero más costosos de reparar

No todos los negocios necesitan el mismo tipo de pickup. Quien realiza mantenimiento residencial tiene necesidades muy distintas a las de una empresa que mueve toneladas de tierra, grava o maquinaria pesada todos los días. Por eso, antes de comprar, conviene analizar el tipo de trabajo que se realiza y pensar también en el crecimiento del negocio.

Puedes leer: Las mejores ofertas de autos para aprovechar este 4 de julio

Una buena elección puede reducir tiempos, evitar viajes innecesarios y mejorar la productividad desde el primer día.

Las pickups livianas siguen siendo una apuesta segura

Para quienes trabajan de forma independiente o cuentan con una cuadrilla pequeña, las camionetas de media tonelada continúan siendo una de las alternativas más equilibradas.

Modelos como la Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Ram 1500 y Toyota Tundra ofrecen suficiente capacidad para transportar cortadoras de césped, sopladoras, herramientas, remolques ligeros y otros equipos habituales del mantenimiento de jardines.

Además de su capacidad de carga, destacan por costos de mantenimiento generalmente más bajos que los de una camioneta de trabajo pesado, algo importante para pequeños empresarios.

Cuando el trabajo exige más capacidad

Si la operación crece y comienza a transportar grandes cantidades de material o remolques de mayor tamaño, lo más recomendable es dar el salto a una pickup heavy-duty.

En esa categoría aparecen modelos como la Ford F-250 y F-350, Chevrolet Silverado 2500 y 3500, GMC Sierra 2500 y 3500, además de las Ram 2500 y 3500.

Estas camionetas ofrecen mayor capacidad de remolque, una suspensión preparada para cargas constantes y, en varios casos, motores diésel que facilitan las jornadas más exigentes. Para empresas que trabajan en proyectos comerciales o de construcción de paisajismo, esa diferencia se traduce en una operación mucho más eficiente.

Medium-duty para negocios de mayor tamaño

Cuando una pickup convencional deja de ser suficiente, las medium-duty representan el siguiente paso lógico.

Vehículos como la Ford F-450, Ford F-550, Chevrolet Silverado 4500HD, Silverado 5500HD, Ram 4500, Ram 5500 o los Isuzu NPR y NRR permiten instalar diferentes configuraciones de carrocería según las necesidades del negocio.

Las cajas tipo dump, las plataformas planas o las configuraciones con compartimientos para herramientas facilitan el transporte de tierra, piedra, fertilizantes, ramas y equipos especializados, reduciendo tiempos de carga y descarga.

Antes de comprar, revisa algo más que el kilometraje

El estado mecánico resulta mucho más importante que el año del vehículo. Una camioneta con mantenimiento documentado puede representar una mejor inversión que otra más nueva con antecedentes desconocidos.

Vale la pena inspeccionar la suspensión, los frenos, la transmisión, el chasis y el sistema de dirección, especialmente si la unidad pasó buena parte de su vida remolcando carga pesada.

También conviene revisar la adaptación de la carrocería. Un buen chasis puede perder gran parte de su utilidad si el sistema de carga o el equipamiento instalado no fue realizado correctamente.

Al final, la mejor camioneta usada para jardinería y landscaping no es necesariamente la más potente ni la más costosa. La clave está en elegir un modelo que responda a las necesidades actuales del negocio, pero que también tenga margen para acompañar su crecimiento en los próximos años.

Seguir leyendo:

Estos son los vehículos más “estadounidenses” de 2026

Diez carros híbridos que sí valen cada dólar en 2026

Los 10 autos AWD más accesibles que puedes comprar en 2026