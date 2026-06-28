Los autos inteligentes son más seguros, pero más costosos de reparar

Comprar un auto nuevo implica hoy mucho más que revisar potencia, consumo o equipamiento. La tecnología se ha convertido en uno de los principales argumentos de venta de las marcas, aunque también está generando un efecto que muchos conductores descubren recién cuando visitan el taller.

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Los vehículos actuales incorporan una enorme cantidad de sistemas electrónicos destinados a prevenir accidentes. Funciones como el frenado automático de emergencia, la alerta de cambio involuntario de carril o el monitoreo de punto ciego ya forman parte de la oferta habitual en numerosos modelos.

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Todo eso mejora la seguridad, pero también añade complejidad a cualquier reparación, incluso cuando el daño parece menor.

Un golpe pequeño puede convertirse en una factura grande

Hace algunos años, un roce en un parachoques solía resolverse con una reparación relativamente sencilla. Hoy la situación es muy diferente.

Muchos de esos componentes esconden cámaras, radares y sensores que forman parte de los sistemas de asistencia a la conducción. Si alguno resulta afectado, no basta con sustituir una pieza. También es necesario recalibrar los equipos para garantizar que funcionen correctamente.

Esa tarea requiere herramientas específicas y técnicos especializados, algo que incrementa las horas de trabajo y, por supuesto, el costo final.

Interior del BMW Alpina XB7. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Talleres más especializados

La sofisticación tecnológica de los vehículos modernos también ha cambiado el panorama de los servicios de reparación.

No todos los talleres independientes cuentan con el equipamiento necesario para trabajar con estos sistemas. Como consecuencia, muchos propietarios terminan recurriendo a concesionarios o centros autorizados, donde las tarifas suelen ser más elevadas.

Además, los fabricantes establecen procedimientos cada vez más precisos para garantizar que sensores y cámaras operen con exactitud después de una reparación.

El seguro también siente el impacto

Los gastos no terminan en el taller. Las compañías aseguradoras también toman nota del aumento en los costos de reparación.

Cuando un vehículo requiere piezas más sofisticadas, procesos más complejos y personal altamente capacitado, el valor de un eventual siniestro aumenta. Ese riesgo suele reflejarse en primas de seguro más elevadas.

Por esa razón, dos modelos con precios similares pueden representar gastos muy distintos a largo plazo.

Interior del Toyota bZ Woodland 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La importancia de mirar más allá del precio

La tecnología aplicada a la seguridad ha demostrado ser una herramienta valiosa para reducir accidentes y proteger a conductores, pasajeros y peatones.

Sin embargo, esa evolución tiene un costo que conviene considerar antes de tomar una decisión de compra. Analizar el valor de los repuestos, el precio del seguro y la facilidad de reparación se ha vuelto tan importante como revisar la potencia del motor o el nivel de equipamiento.

Los autos son cada vez más inteligentes y capaces. La contrapartida es que mantenerlos y repararlos también exige una inversión mayor, una realidad que ya forma parte de la experiencia de tener un vehículo moderno.

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