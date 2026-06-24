Slate Auto confirma el precio de su pickup eléctrica barata en EE.UU.: costará desde $24,950

Slate Auto confirmó el precio de su esperada pickup eléctrica en Estados Unidos: el modelo base costará desde $24,950. La cifra la ubica como una de las camionetas nuevas más baratas del mercado estadounidense y como una de las propuestas más agresivas dentro del segmento eléctrico, en un momento en el que comprar un vehículo nuevo se volvió cada vez más difícil para millones de familias.

La noticia marca un paso clave para una compañía que viene generando atención por una idea poco habitual en la industria actual: vender un vehículo eléctrico simple, pequeño, configurable y sin muchos de los elementos que hoy encarecen a los autos nuevos.

El precio, sin embargo, también muestra los límites de la promesa inicial. Slate había despertado expectativa con la posibilidad de ofrecer una pickup eléctrica por debajo de los $20,000, pero ese número dependía del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos. Con ese beneficio fuera de juego, la versión base quedó finalmente en $24,950, según datos publicados en The Verge.

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Cómo es la pickup eléctrica de Slate

La Slate Truck es una camioneta eléctrica compacta de dos puertas y dos asientos, pensada como un vehículo urbano, utilitario y personalizable. Mide alrededor de 14.5 pies de largo y apunta a compradores que buscan un vehículo nuevo, eléctrico y más accesible que las pickups tradicionales.

La propuesta es deliberadamente minimalista. La versión base no tiene pantalla central, no tiene sistema de sonido incorporado y no ofrece ventanas eléctricas. En lugar de sumar tecnología costosa, Slate apuesta por una estructura más simple, con el celular del conductor como centro de navegación y entretenimiento.

La compañía también quiere que el vehículo se personalice después de la compra. Para eso ofrecerá más de 200 accesorios, desde soluciones prácticas para carga hasta kits estéticos y opciones para transformar la pickup en una SUV de dos puertas. Esa versión SUV partirá desde $29,950.

Reservas y entregas previstas

Slate ya había recibido un fuerte interés previo. Según reportes de medios especializados, más de 180,000 personas habían realizado reservas iniciales para el vehículo.

Ahora, la compañía abrió una etapa más formal de pedidos con un depósito no reembolsable de $300. Las primeras entregas están previstas para fines de 2026, aunque todavía falta que la empresa demuestre que puede llevar el modelo a producción masiva y cumplir con los plazos.

Ese será uno de los grandes desafíos. En los últimos años, varias startups de vehículos eléctricos generaron entusiasmo inicial con miles de reservas, pero luego enfrentaron demoras, problemas de producción, cambios de precio o dificultades para convertir el interés en ventas reales.

Qué ofrece por menos de $25,000

La ficha técnica ubica a la Slate Truck como un vehículo pensado para uso cotidiano más que para trabajo pesado. Según los datos publicados por medios especializados, la pickup tendrá una autonomía estimada cercana a las 205 millas, una capacidad de carga de 1,550 libras y una capacidad de remolque de 2,000 libras.

No busca competir con grandes pickups eléctricas de lujo ni con modelos de alto rendimiento. Su apuesta es otra: cubrir un espacio que casi desapareció del mercado estadounidense, el de los vehículos nuevos realmente accesibles.

Ese punto es clave. En Estados Unidos, el precio promedio de los autos nuevos se mantiene muy por encima de los $40,000, y los eléctricos suelen ser todavía más caros. En ese contexto, una pickup eléctrica por menos de $25,000 puede llamar la atención de compradores que quedaron fuera del mercado de vehículos nuevos.

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La “anti-Cybertruck”

La comparación con Tesla es inevitable, aunque el enfoque sea completamente distinto. Mientras modelos como el Cybertruck apostaron por diseño futurista, potencia, pantallas, tecnología y precios altos, Slate se presenta casi como lo contrario: una camioneta pequeña, simple, sin lujos y con costo inicial bajo.

Por eso algunos medios ya la describen como una especie de “anti-Cybertruck”. No busca impresionar por exceso, sino por recorte. Menos equipamiento, menos pantalla, menos software y menos precio.

Esa estrategia puede ser atractiva para consumidores cansados de autos cada vez más caros y complejos. Pero también implica una pregunta abierta: ¿cuántos compradores están realmente dispuestos a pagar por un vehículo nuevo que viene sin radio, sin pantalla y con ventanas manuales?

Según los expertos, se trata de una apuesta riesgosa, pero con timing perfecto: la pickup de Slate llega en un momento en el que el consumidor estadounidense mira cada dólar. Tasas altas, seguros más caros, mantenimiento, financiamiento y precios elevados empujan a muchos compradores a buscar alternativas más simples.

Ahí aparece la oportunidad. Si Slate logra producir y entregar la camioneta al precio anunciado, podría convertirse en una de las pocas opciones nuevas para quienes quieren un vehículo eléctrico sin pagar cifras de lujo.

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