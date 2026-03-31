La pickup de Slate ya tiene fecha para su lanzamiento

El proyecto de Slate Auto comienza a salir del terreno de las promesas y a entrar en una fase más concreta. La marca ya puso fechas sobre la mesa para dos momentos clave, cuánto costará realmente su pickup eléctrica y cuándo comenzarán a circular las primeras unidades.

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Según información enviada a quienes ya reservaron el modelo, el precio definitivo se dará a conocer hacia finales de junio.

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En paralelo, la compañía también confirmó que las entregas arrancarán antes de que termine el año, lo que marca un paso importante para una firma que venía manejándose con bastante bajo perfil.

Un precio que ya genera debate

Desde que se mostró por primera vez, la propuesta de Slate llamó la atención por su idea de una pickup eléctrica accesible. En ese momento se hablaba de una cifra cercana a los $20,000 dólares, lo que la colocaba en un lugar muy competitivo dentro del mercado.

El panorama cambió con el tiempo. Ahora, la propia marca ubica la versión base en el rango de los $25,000 dólares o algo por encima, una diferencia que responde principalmente a la desaparición de incentivos fiscales que inicialmente formaban parte del cálculo.

Aun así, sigue siendo un número atractivo si se compara con otras pickups eléctricas que hoy juegan en ligas bastante más altas en términos de precio.

Una propuesta simple, pero con detalles interesantes

La Slate Truck no intenta competir por lujo ni por tecnología excesiva. Su enfoque va más hacia lo funcional, con una filosofía bastante clara, ofrecer lo necesario sin complicaciones.

El detalle que la hace distinta está en su capacidad de transformarse. No se queda solo como pickup, ya que puede convertirse en SUV, algo que abre el abanico de usos y la vuelve más versátil frente a otras alternativas del segmento.

Esa modularidad es, sin duda, uno de los argumentos más fuertes de la marca para captar la atención de quienes buscan algo práctico pero diferente.

Reservas abiertas y primeras unidades en camino

Mientras se acerca la fecha del anuncio oficial, Slate mantiene activo su sistema de reservas. Con un depósito reembolsable de $50 dólares, los interesados pueden asegurar un lugar en la lista.

La compañía ya dejó entrever que los cupos para las primeras unidades se están reduciendo, lo que sugiere que el interés inicial ha sido sólido, incluso sin conocer todavía todos los detalles finales del producto.

Aunque el calendario ya está claro, todavía hay piezas importantes que no terminan de encajar. Falta conocer el precio exacto, las configuraciones definitivas y algunos aspectos técnicos que pueden influir en la decisión de compra.

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