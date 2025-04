Nace Slate, un nueva marca de autos eléctricos baratos y personalizables

CULVER CITY, CA – Tres de cada cuatro familias en Estados Unidos ganan menos de $150 mil dólares al año. Al mismo tiempo, el precio medio de un auto nuevo se ha disparado hasta superar los $48 mil dólares, con un pago mensual de $742 dólares.

¿Ha abandonado la industria del automóvil a la clase trabajadora de Estados Unidos?

Ésa es la premisa de Slate Auto, según nos explica en exclusiva su Chief Commercial Officer, Jeremy Snyder. Por eso, después de tres años de trabajo y con una plantilla de unas 400 personas, esta nueva marca automotriz anuncia que en 2026 lanzará al mercado un SUV que arrancará –después de los incentivos federales para autos eléctricos y sin contar impuestos- por debajo de $20 mil dólares.

“Ésta es una propuesta radicalmente diferente a lo que se encuentra en el mercado”, explica Snyder, quien trabajó durante 11 años en Tesla y después casi dos en Vinfast como su primer ejecutivo en Norteamérica. “No queremos competir con la industria. Este vehículo es una categoría en sí mismo”.

El Slate viene con asientos de Tela, volante recubierto de goma y elevalunas manual. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

El Slate (el vehículo llevará el mismo nombre que la marca, que varios medios han reportado que está financiada por el fundador de Amazon Jeff Bezos) es una camioneta pick-up para dos personas con la opción de transformarse en un SUV de dos filas de asientos para cinco pasajeros. Pero lo más novedoso es su proceso de producción y la facilidad de personalización.

Todos los Slates saldrán de la cadena de producción –situada en una antigua fábrica de autos abandonada en el Midwest– luciendo exactamente igual: con forma de pick-up con caja de 4×5 pies, sin pintar, del color gris del composite con el que está hecha su carrocería y sin ningún accesorio más allá del modelo básico.

Si uno quiere un color específico, convertirlo en SUV, unas ruedas diferentes de las negras de acero de 17 pulgadas o un sistema de audio, tiene que encargarlo a parte como uno de los más de 100 accesorios opcionales que estarán disponibles en el sitio web de Slate Auto que, por cierto, será bilingüe en inglés y español. Los accesorios llegarán a la casa del cliente separados del auto, pero listos para instalar con relativa facilidad, prometen en Slate. No tendrán concesionarios, con lo que eliminan intermediarios. Ni siquiera tiendas físicas más allá de un “centro de experiencia para el consumidor” en la fábrica.

La posibilidad de personalización será una característica principal de Slate. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

La tecnología está en el tren motor

Este nuevo vehículo es el carro más simple y con menos tecnología que hayamos visto recientemente.

“Toda la tecnología está en el tren motor”, afirma Snyder.

Completamente eléctrico, el Slate tiene un motor en el eje trasero que entrega 200 caballos de fuerza, unos 150 kW. Se ofrecerá con dos opciones de batería: una de 52.7 kWh con un rango de 150 millas, y otras más grande de 84.3 kWh que permitirá manejar hasta 240 millas con una carga completa. El puerto de carga será el estándar NACS con un pico máximo de 120 kW que con un cargador rápido supondrá alcanzar el 80% de batería en una media hora.

Este SUV es el mismo Slate de las fotos anteriores, pero transformado con paneles para cerrar la caja, techo y segunda fila de asientos. Además, se le colocó un wrap color crema y ruedas todoterreno. El proceso tomó menos de dos horas a cinco personas. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

Pero lo cierto es que también traerá tecnología en seguridad. Slate aspira a las cinco estrellas en los tests de choque. El vehículo incluirá freno de emergencia activo, aviso de colisión frontal, velocidad de control de crucero adaptativa y 8 bolsas de aire.

Ahorro y personalización

El Slate tiene un espacioso “frunk” de 7 pies cúbicos, suficiente para dos maletas carry-on. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

¿Cómo espera conseguir Slate situar en el mercado al final de 2026 un auto eléctrico considerablemente más barato que los modelos disponibles hoy?

Por un lado, la simpleza del modelo básico permite abaratar costos. La fábrica ni siquiera tiene una división de pintura, porque la personalización con colores se hará a partir de wraps de vinilo vendidos a posteriori como un extra. La estructura está fabricada con paneles de composite y en el interior han buscado reducir el número de piezas –el salpicadero se redujo de 27 piezas en un primero momento a sólo 7 en el Slate final–. Los asientos de tela no pueden ser más básicos. Y las ventanas se suben y bajan de forma manual.

El Slate viene con un panel de instrumentos detrás del volante que incluye lo mínimo y no tiene pantalla central, algo que hoy día se espera de cualquier vehículo. ¿La solución? Una base con conexión USB-C para convertir tu celular o tu tableta en esa pantalla táctil con toda la información del vehículo a través de una aplicación de la marca.

Slate Auto lanzará a la venta su primer -y por el momento único- modelo en la segunda mitad de 2026. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

Pero la personalización va incluso más allá de las más de 100 opciones que se listarán en su web. Slate Auto se autodefine como una compañía “open source”, es decir, que hará públicas las especificaciones de sus componentes para que otras empresas o incluso clientes individuales puedan arreglar el auto o incluso crear sus propios accesorios.

Por otro lado, Slate espera contar con incentivos federales y no ser perjudicado por los aranceles que está imponiendo la nueva administración. Todos los vehículos se fabricarán en Estados Unidos y la mayoría de sus componentes también son nacionales, aseguran los responsables de la marca. “Es un vehículo Made in USA”, afirma Snyder, que espera que Slate inspire a la industria a hacer autos más asequibles.

A partir de hoy se puede hacer una reserva para un Slate por $50 reembolsables si se cambia de opinión.

La caja trasera de la pick-up Slate tiene una capacidad de 35.1 pies cúbicos. Crédito: Rafael Cores | Impremedia

Especificaciones del Slate

Dimensiones

Longitud 174.6 in.

Distancia entre ejes 108.9 in.

Ancho (sin espejos) 70.6 in.

Altura 69.3 in.

Volumen interior, pickup/SUV 55.0 ft 3 / 80.5 ft 3

Volumen de carga, frunk/bed/SUV detrás de los asientos 7.0 ft 3 / 37.0 ft 3 / 34.0 ft 3

Pesos

Peso 3,602 lb.

Carga máxima 1433 lb.

Capacidad de remolque 1000 lb.

Potencia, propulsión

Motor, drive wheels* Single motor, RWD

Baterías: Pack size 52.7 kWh (std.), 84.3 kWh (extendida, accesorio extra)

Power 150 kW (201 hp)

Torque 264 Nm (195 lb-ft)

0-60 mph, est. 8.0 sec.

Velocidad máxima 90 mph

Carga, autonomía

Onboard charger 11kW

Level 1 AC, 3.6kW, 20-100% 11 hr.

Level 2 AC, 11kW, 20-100% Under 5 hr.

Level 3 DC, 120kW, 20-80% Under 30 min.

Charging NACS

Autonomía (rango), standard/extendida 150 mi., 240 mi.

Eficiencia: uso combinado en ciudad y carretera (estimado) 96 MPGe

Chasis

Suspensión delantera MacPherson strut

Suspensión trasera De Dion axle, coil spring

Ruedas 17” x 7” rines de acero

Neumáticos 29.5” 245/65R17

Caja

Ancho entre las cubiertas de las ruedas 42.9 in.

Ancho mínimo y máximo 50.0 in./54.9 in.

Longitud/con la puerta abierta 60.0 in./81.6 in.