Estas son las pickups de 4 cilindros más accesibles de 2026

No hace mucho, hablar de una pickup significaba pensar en motores grandes y consumos elevados. Sin embargo, el mercado estadounidense ha cambiado notablemente y hoy existen alternativas de cuatro cilindros capaces de ofrecer potencia suficiente para el trabajo diario, buenas capacidades de carga y un gasto de combustible mucho más razonable.

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Los fabricantes han apostado fuerte por motores turboalimentados e incluso sistemas híbridos para mejorar la eficiencia sin sacrificar desempeño. Gracias a ello, los compradores pueden acceder a camionetas modernas y versátiles sin necesidad de gastar una fortuna.

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Estas son algunas de las opciones más económicas que estarán disponibles en Estados Unidos para el año modelo 2026.

Ford Maverick, la más accesible del mercado

La Ford Maverick mantiene su posición como una de las pickups más atractivas para quienes buscan funcionalidad y bajo consumo. Su precio de entrada parte desde $29,990 dólares.

La versión estándar utiliza un sistema híbrido compuesto por un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros que desarrolla 191 caballos de fuerza combinados. También existe una variante EcoBoost turbo de 250 caballos de fuerza para quienes buscan mayores prestaciones.

Además de su eficiencia, destaca por ofrecer una capacidad de remolque de hasta 4,000 libras cuando incorpora el paquete de remolque adecuado.

Hyundai Santa Cruz apuesta por la versatilidad

Con un precio inicial de $31,350 dólares, la Hyundai Santa Cruz se mantiene como una de las propuestas más particulares del segmento.

Su diseño mezcla características de SUV y pickup, convirtiéndola en una opción ideal para quienes priorizan la comodidad en ciudad sin renunciar a la practicidad de una caja de carga.

El motor básico desarrolla 191 caballos de fuerza, mientras que las versiones más equipadas incorporan un propulsor turbo capaz de alcanzar 281 caballos de fuerza.

Toyota Tacoma sigue siendo una apuesta segura

La Toyota Tacoma continúa siendo una referencia dentro de las camionetas medianas. Para 2026 toda la gama utiliza motores de cuatro cilindros turboalimentados y deja atrás definitivamente las mecánicas V6.

Su precio arranca en $34,040 dólares y uno de sus principales argumentos sigue siendo la reconocida confiabilidad de la marca japonesa.

También ofrece una variante híbrida i-Force Max que combina rendimiento y eficiencia, además de una capacidad de remolque superior a las 6,000 libras.

Ranger y Colorado completan la lista

La Ford Ranger inicia en $35,245 dólares y ofrece un motor EcoBoost turbo de 270 caballos de fuerza como configuración base. Se trata de una pickup equilibrada, preparada tanto para el trabajo como para las escapadas fuera del asfalto.

Por su parte, la Chevrolet Colorado tiene un precio inicial de $34,495 dólares y equipa exclusivamente un motor TurboMax de 2.7 litros. Con 310 caballos de fuerza y 430 libras-pie de torque, es una de las camionetas más potentes entre las opciones de cuatro cilindros.

Además, puede remolcar hasta 7,700 libras, una cifra que la coloca entre las líderes de su categoría.

Más eficiencia sin renunciar a la capacidad

La evolución de los motores de cuatro cilindros ha cambiado la percepción de muchos compradores. Lo que antes parecía una alternativa limitada, hoy representa una combinación muy atractiva de rendimiento, ahorro y versatilidad.

Modelos como Maverick, Santa Cruz, Tacoma, Ranger y Colorado demuestran que no hace falta recurrir a grandes motores para obtener una pickup capaz de afrontar el trabajo diario, los viajes y las actividades recreativas con total solvencia.

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