5 autos usados que conviene no comprar en EE.UU. en 2026

Salir a buscar un auto usado en Estados Unidos puede parecer una jugada inteligente, sobre todo cuando los precios de los vehículos nuevos siguen presionando el bolsillo. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. No todo lo que parece una ganga termina siendo una buena decisión.

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Algunos modelos llaman la atención por precio o apariencia, aunque con el uso terminan mostrando problemas que afectan tanto la experiencia diaria como los costos a largo plazo. Y ahí es donde la compra deja de ser conveniente.

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Un informe reciente de U.S. News pone el foco en varios modelos que, pese a su popularidad inicial, no cumplen con lo que prometen cuando se los analiza en profundidad.

Nissan Frontier 2020, una pickup que se queda atrás

A simple vista parece una camioneta resistente, de esas que aguantan todo. El problema aparece cuando uno convive con ella. La cabina acusa el paso del tiempo con un diseño antiguo y un nivel de ruido que se vuelve evidente en viajes largos.

Tampoco destaca en capacidades. Su remolque y carga quedan por debajo de rivales como la Ford Ranger o la Chevrolet Colorado, lo que le resta atractivo si se busca un vehículo de trabajo.

A eso se suma la falta de asistencias modernas, algo que hoy pesa mucho en términos de seguridad.

La poderosa Nissan Frontier Pro. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Toyota Tundra 2020, confiable pero costosa de mantener

La fama de Toyota juega a su favor, pero en este caso no alcanza. La Tundra 2020 tiene un consumo elevado que se siente cada vez que toca pasar por la gasolinera.

El interior tampoco ayuda demasiado. Materiales rígidos y un diseño que no acompaña las expectativas de su segmento hacen que pierda puntos frente a alternativas más modernas como la Ford F-150.

Para quienes buscan equilibrio entre gasto y prestaciones, no es la opción más lógica.

La nueva Toyota Tundra 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota Sequoia 2020, grande pero poco eficiente

El espacio interior es uno de sus puntos fuertes, pero no alcanza para compensar otros aspectos. Su consumo de combustible es alto y los costos de mantenimiento pueden dispararse con el tiempo.

Además, su capacidad de remolque no destaca dentro de su categoría, lo que limita su versatilidad. Frente a opciones como la Chevrolet Tahoe, queda en una posición incómoda.

Para familias que buscan un SUV completo, hay alternativas más equilibradas.

La Toyota Sequoia 2025. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Toyota C-HR 2019, diseño atractivo con compromisos

Visualmente tiene personalidad, pero en el día a día aparecen sus limitaciones. El espacio en las plazas traseras es reducido y no resulta cómodo para viajes largos.

El motor tampoco ayuda demasiado. La aceleración es lenta y el ruido se hace presente más de lo esperado, especialmente en carretera. Frente a rivales como el Honda HR-V, queda un paso atrás en practicidad.

2024 Mitsubishi Outlander Silver. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Mitsubishi Outlander Sport 2020, una experiencia poco refinada

Cierra la lista con varios puntos en contra. El manejo no transmite confianza en caminos irregulares y la calidad interior deja dudas desde el primer contacto.

El motor responde con lentitud y el ruido acompaña más de lo deseado. Aunque tiene un sistema multimedia sencillo de usar, no logra compensar sus debilidades.

Opciones como el Subaru Crosstrek ofrecen un conjunto mucho más equilibrado.

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