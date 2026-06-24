Audi lleva el A3 a otro nivel con nuevas asistencias y pantallas

Quien se suba al nuevo Audi A3 2026 probablemente note los cambios antes de poner el vehículo en marcha. La marca alemana ha decidido centrar buena parte de la actualización en la experiencia tecnológica, con una propuesta que acerca a este sedán compacto a modelos mucho más costosos de su catálogo.

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Más que una simple renovación estética, el A3 recibe una profunda modernización enfocada en conectividad, automatización y electrificación.

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El objetivo es claro y es mantenerse competitivo en un segmento donde la tecnología se ha convertido en uno de los principales argumentos de compra.

Una cabina que parece salida de un modelo superior

La principal evolución aparece puertas adentro. Audi rediseñó buena parte del habitáculo para ofrecer un entorno más moderno y visualmente atractivo.

El conductor ahora encuentra una gran superficie digital compuesta por el Audi Virtual Cockpit de 11.9 pulgadas y una pantalla táctil central MMI de 12.8 pulgadas. Ambas crean una apariencia más limpia y sofisticada, alineada con el lenguaje de diseño que la marca ya utiliza en varios de sus vehículos eléctricos.

También llegan nuevos materiales para la personalización interior, incluyendo acabados textiles, microfibra Dinamica y detalles con apariencia de fibra de carbono. A esto se suma una base de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes capaz de entregar hasta 25 vatios de potencia.

El auto puede estacionarse sin que el conductor esté dentro

Uno de los avances más llamativos de esta actualización tiene que ver con el estacionamiento automatizado.

Gracias al sistema Park Assist Pro, el vehículo puede encargarse por sí mismo de las maniobras de aparcamiento, gestionando aceleración, frenado, dirección y transmisión. Lo más interesante es que el conductor puede supervisar el proceso desde su teléfono móvil mediante la aplicación myAudi.

La tecnología también incorpora cámaras de visión periférica capaces de generar una imagen tridimensional de 360 grados alrededor del vehículo, facilitando las maniobras en espacios reducidos.

Más inteligencia en carretera

Audi también reforzó los sistemas de asistencia a la conducción. El control de crucero adaptativo Plus combina la regulación automática de velocidad con el mantenimiento activo de carril para ofrecer una conducción más cómoda en trayectos largos.

El sistema es capaz de interpretar información procedente de cámaras, sensores y datos conectados para mantener el vehículo centrado incluso cuando las marcas de la carretera no son perfectamente visibles.

Otra de las novedades es la capacidad de detenerse ante semáforos en rojo y reanudar la marcha cuando la circulación vuelve a avanzar, además de adaptar la velocidad según las condiciones del tráfico en tiempo real.

Audi A3 2026. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Híbridos más capaces y deportivos intactos

La gama electrificada también evoluciona. Las versiones A3 e-hybrid estarán disponibles con 204 y 272 caballos de fuerza y prometen una autonomía eléctrica de hasta 143 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

La batería admite carga rápida en corriente continua, permitiendo recuperar gran parte de la energía en aproximadamente media hora.

Por otro lado, las variantes deportivas mantienen su protagonismo. El Audi S3 conserva sus 333 caballos de fuerza y suma nuevas opciones de personalización para los faros Matrix LED. Mientras tanto, el RS 3 continúa siendo la alternativa más radical de la familia, con un enfoque claramente orientado al alto rendimiento.

Audi prevé iniciar las entregas de esta actualización en Europa durante septiembre de 2026. Para Estados Unidos, la llegada podría producirse entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Aunque la marca todavía no ha comunicado cifras oficiales, se espera que el precio de partida ronde los $40,000 dólares.

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