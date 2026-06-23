Poderosa marca china prepara un sedán eléctrico de 725 km

Mientras Geely sigue ganando terreno en el mercado chino, uno de sus próximos modelos eléctricos ya empieza a mostrar sus cartas antes de su presentación oficial. Se trata del Galaxy TT, una berlina de gran tamaño que apareció recientemente en documentación relacionada con beneficios fiscales para vehículos de nueva energía en China.

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La publicación de estos registros permite conocer buena parte de las características técnicas de un modelo que busca abrirse paso en uno de los segmentos más competitivos del momento.

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La marca apuesta por una carrocería de estilo fastback, dimensiones generosas y una autonomía que apunta a convertirse en uno de sus principales argumentos de venta.

Hasta 725 kilómetros de autonomía

Uno de los aspectos más destacados del Galaxy TT es su oferta de baterías. Geely planea comercializar el modelo con tres capacidades distintas de 52.5 kWh, 63.8 kWh y 75.2 kWh.

Gracias a estas configuraciones, la autonomía homologada bajo el ciclo CLTC arrancará en 540 kilómetros para la versión de entrada. Las variantes intermedias alcanzarán hasta 640 kilómetros, mientras que la batería más grande permitirá homologar entre 650 y 725 kilómetros dependiendo de la configuración elegida.

Las diferencias entre versiones pueden estar relacionadas con factores como el tamaño de las ruedas, el equipamiento o los ajustes aerodinámicos del vehículo.

Un sedán de casi cinco metros

Las dimensiones reflejan claramente las ambiciones del proyecto. El Galaxy TT mide 4,999 mm de largo, 1,919 mm de ancho y 1,479 mm de alto, acompañado por una distancia entre ejes de 2,920 mm.

Estas cifras lo sitúan entre las berlinas eléctricas de gran tamaño que están ganando protagonismo en el mercado chino.

Además, su diseño fastback promete combinar una imagen más deportiva con un espacio interior pensado para trayectos largos y un mayor confort para los ocupantes.

Potencia para competir en la gama alta

La documentación también revela que el modelo utilizará un sistema de propulsión trasera equipado con un motor síncrono de imanes permanentes.

Este conjunto desarrolla 245 kW, equivalentes a unos 333 CV, una cifra que lo coloca en una posición competitiva dentro de su categoría. Por ahora no han aparecido detalles sobre variantes con doble motor o tracción total, por lo que la primera fase de la gama parece centrarse en una configuración más sencilla.

La llegada del Galaxy TT forma parte de una estrategia más amplia con la que Geely pretende reforzar su presencia en segmentos de mayor valor añadido.

La compañía ya supera las 71,000 unidades mensuales entregadas y busca aprovechar ese impulso con productos capaces de competir frente a los fabricantes eléctricos más fuertes del mercado chino.

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