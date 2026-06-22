Ford vuelve a llamar a revisión miles de F-150 por una falla conocida

Ford enfrenta un nuevo llamado a revisión que involucra cerca de 50,000 unidades de la F-150 fabricadas entre 2014 y 2018. Lo particular de este caso es que no se trata de un defecto recién descubierto, sino de un inconveniente relacionado con reparaciones realizadas anteriormente.

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La automotriz detectó que algunas camionetas que figuraban como corregidas podrían no haber recibido la actualización de software adecuada. Como resultado, varios propietarios tendrán que volver a pasar por el concesionario para repetir una intervención que, en teoría, ya había quedado solucionada.

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La campaña afecta a dos grupos distintos de vehículos, ambos vinculados con el funcionamiento del Módulo de Control del Tren Motriz (PCM), aunque los síntomas y riesgos son diferentes en cada caso.

Las F-150 2014 presentan riesgos en la transmisión

Uno de los retiros corresponde a determinadas Ford F-150 modelo 2014 equipadas con la transmisión automática 6R80 de seis velocidades.

Según la información entregada a las autoridades de seguridad, una pérdida de comunicación entre el sensor de velocidad del eje de salida y el PCM puede provocar lecturas incorrectas del sistema. Cuando eso ocurre, la transmisión podría reducir inesperadamente hasta primera velocidad mientras la camioneta está en movimiento.

Esa maniobra puede generar una desaceleración brusca, comprometer componentes internos de la transmisión e incluso aumentar el riesgo de perder el control del vehículo. Para resolverlo, Ford actualizará nuevamente el software sin costo para los propietarios. Las notificaciones comenzarán a enviarse durante julio.

Otro llamado afecta a las F-150 2018

La segunda campaña involucra a las F-150 modelo 2018 equipadas con motor V6 de 3.3 litros, transmisión automática de seis velocidades y palanca de cambios ubicada en la columna de dirección.

El origen del problema se remonta a una investigación iniciada hace varios años. Ford descubrió que, en determinadas circunstancias, el software podía interpretar de forma errónea una maniobra extremadamente rápida al pasar de la posición “Park” a “Drive”.

En esos casos, la transmisión podía activar momentáneamente la marcha atrás antes de corregir la situación. La solución aplicada originalmente consistía también en una reprogramación del PCM, pero ahora la compañía sospecha que parte de las unidades afectadas nunca recibió correctamente dicha actualización.

Ford estima que unas 10,742 camionetas forman parte de esta nueva campaña de revisión.

La Ford F-150. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El componente que aparece en ambos casos

Aunque las fallas son diferentes, ambas tienen un punto en común. El PCM es el encargado de gestionar funciones clave del vehículo, desde la operación del motor y la transmisión hasta la lectura de sensores y la estrategia de cambios de marcha.

Por esa razón, una actualización incorrecta o incompleta puede generar comportamientos inesperados que terminan obligando a una nueva intervención técnica. Los propietarios de las unidades involucradas podrán verificar si su vehículo está afectado mediante el número VIN o comunicándose directamente con Ford para obtener más información.

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