¿Cuántos meses necesitas trabajar para comprar un auto en EE.UU.?

Hablar del precio de los autos suele generar la misma sensación. Muchos creen que un vehículo nuevo está cada vez más lejos del bolsillo de los trabajadores, especialmente cuando se observan cifras que superan los $20,000 dólares o incluso los $50,000 dólares.

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Sin embargo, la ecuación cambia cuando esos valores se comparan con los ingresos que existen en Estados Unidos.

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La relación entre salario y costo de los vehículos sigue siendo una de las más favorables del mundo. Aunque los precios han aumentado en los últimos años, el tiempo necesario para reunir el dinero para un auto nuevo sigue siendo considerablemente menor que en la mayoría de los países latinoamericanos.

El salario marca la diferencia

Uno de los factores más importantes es que el salario mínimo estadounidense no es igual en todos los estados. Dependiendo de la región, los ingresos mensuales pueden variar de forma significativa.

Mientras en algunos estados un trabajador puede percibir alrededor de $3,000 dólares al mes, en otros la cifra es bastante menor. Esa diferencia termina influyendo directamente en la capacidad para comprar un vehículo.

Por ejemplo, en Florida un empleado que percibe aproximadamente $2,688 dólares mensuales necesitaría cerca de ocho meses y medio de ingresos para adquirir un Toyota Corolla valorado en unos $22,000 dólares. En Texas, donde los salarios mínimos son más bajos, el esfuerzo puede superar los quince meses.

Los SUV y camionetas requieren más esfuerzo

A medida que aumenta el precio del vehículo, también crece el tiempo necesario para pagarlo. Modelos muy populares como el Toyota RAV4, con un valor cercano a los $28,000 dólares, pueden representar alrededor de nueve meses de salario en mercados con mejores ingresos.

Algo similar ocurre con la Toyota Tacoma, cuyo precio ronda los $31,000 dólares. En estados con salarios más bajos, el tiempo necesario para alcanzar esa cifra puede acercarse a los diecinueve meses de trabajo.

Los vehículos de mayor categoría elevan todavía más la exigencia económica. Modelos como la Toyota Tundra o el Toyota Crown, con precios superiores a $40,000 dólares, pueden requerir entre trece y quince meses de ingresos en las regiones mejor remuneradas.

Los autos son cada vez más caros

La otra cara de la moneda es el incremento constante de los precios. Reportes recientes indican que el valor promedio de un vehículo nuevo en Estados Unidos se acerca a los $50,000 dólares, una cifra que ha crecido de manera importante en los últimos años.

El auge de los modelos eléctricos, las tecnologías avanzadas y la preferencia por vehículos más equipados han contribuido a esta tendencia.

A pesar de ese aumento, Estados Unidos continúa ofreciendo una de las mejores relaciones entre ingresos y costo de los vehículos. En muchos países latinoamericanos, comprar un automóvil nuevo implica un esfuerzo mucho mayor y puede representar varios años de salario.

Por esa razón, numerosos inmigrantes latinoamericanos destacan que, aunque adquirir un auto en Estados Unidos sigue siendo un desafío, la meta resulta mucho más alcanzable que en sus países de origen. El vehículo nuevo no está precisamente al alcance de cualquiera, pero para millones de trabajadores sigue siendo una meta posible con algunos meses de ahorro y planificación.

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