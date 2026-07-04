Inmigrante pidió atención por salud mental antes de morir bajo custodia de ICE

Un inmigrante cubano que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) solicitó en repetidas ocasiones atención por problemas de salud mental antes de morir durante un enfrentamiento con guardias de un centro de detención en Texas, informó The Washington Post.

El reportaje revela nuevos documentos médicos, expedientes judiciales y testimonios que muestran que Geraldo Lunas Campos, de 31 años, padecía trastorno bipolar, ansiedad e incluso manifestó pensamientos suicidas semanas antes de su muerte. Pese a ello, nunca fue trasladado a un centro especializado para recibir el tratamiento que, según los registros, había solicitado.

Documentos revelan peticiones de ayuda antes de su muerte

De acuerdo con el mismo medio, Lunas Campos permanecía detenido en el centro Camp East Montana, en El Paso, Texas, donde pidió atención médica en diversas ocasiones. Los documentos revisados por el diario indican que los profesionales de salud recomendaron una evaluación psiquiátrica más amplia, pero el traslado nunca ocurrió.

Semanas después, el inmigrante murió durante un forcejeo con personal de seguridad del centro de detención.

El caso cobró notoriedad luego de que una autopsia concluyera que la muerte fue un homicidio, contradiciendo la versión inicial difundida por las autoridades migratorias, que en un principio la catalogaron como un aparente suicidio.

La familia demanda y crecen las dudas sobre ICE

La familia del inmigrante presentó una demanda civil por más de $1 millón contra los operadores del centro y los guardias involucrados, al considerar que existió negligencia en la atención médica y en el uso de la fuerza.

“Pidió ayuda una y otra vez, pero nunca recibió la atención que necesitaba”, señala la investigación, basada en expedientes médicos y documentos judiciales.

El reportaje también expone que el caso forma parte de una creciente preocupación por las condiciones dentro de los centros de detención administrados por ICE, donde organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado deficiencias en la atención médica y psicológica de los inmigrantes.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido los protocolos aplicados en sus instalaciones, el caso continúa bajo revisión judicial y podría derivar en nuevas investigaciones sobre el trato a personas con padecimientos de salud mental bajo custodia migratoria.

Busque ayuda / Revise información en: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

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