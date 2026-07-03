CHIRLA llama a defender los derechos de los inmigrantes en el aniversario 250 de EE.UU.

En el marco del aniversario 250 de EE.UU., la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) hizo un llamado a fortalecer la democracia a través de la defensa de los derechos de los inmigrantes, la ciudadanía por nacimiento y el acceso al asilo, al considerar que el país atraviesa un momento decisivo para su futuro.

A través de un pronunciamiento firmado por su directora ejecutiva, Angélica Salas, la organización destacó que la conmemoración no solo debe servir para celebrar la fundación de la nación, sino también para reconocer a las generaciones de personas que han contribuido a construirla, especialmente las comunidades inmigrantes.

CHIRLA advierte sobre retrocesos en derechos y libertades

En su mensaje, Salas señaló que el aniversario ocurre en un contexto marcado por desafíos para los derechos civiles.

“Honramos los ideales de libertad e igualdad, al tiempo que nos enfrentamos a dolorosas contradicciones. En este momento, hemos presenciado ataques a los derechos civiles, el retroceso en la libertad reproductiva, agresiones implacables contra las comunidades LGBTQ+ y transgénero, y un trato cada vez más inhumano hacia los solicitantes de asilo y las familias que buscan protección”.

Asimismo, subrayó que, aunque esta semana fue reafirmada la ciudadanía por derecho de nacimiento, los intentos por limitar ese derecho evidencian la fragilidad de la democracia cuando el miedo sustituye a la libertad.

Los inmigrantes, pieza clave en la historia del país

La directora de CHIRLA afirmó que la historia del país ha sido escrita por millones de personas trabajadoras, muchas de ellas inmigrantes, que han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la nación.

“Los inmigrantes siempre han estado entre esos constructores. No están al margen de la historia estadounidense, sino que son algunos de sus principales autores”.

Salas también rechazó los discursos que buscan dividir a la sociedad por origen, raza, religión, género o identidad, al asegurar que la fortaleza de Estados Unidos ha radicado históricamente en ampliar las oportunidades y reconocer la dignidad de todas las personas.

Finalmente, CHIRLA sostuvo que el país aún tiene pendiente consolidar una democracia más inclusiva, por lo que instó a proteger la ciudadanía por nacimiento, crear vías hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes, defender el derecho al asilo y garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad, seguridad y un verdadero sentido de pertenencia.

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