Aniversario 250 de EE.UU.: encuesta revela que el sueño americano sigue vigente

Con motivo del aniversario 250 de EE.UU., el centro de estudios Archbridge Institute publicó la edición especial de la encuesta “The American Dream at 250”, un estudio que muestra que, pese a la incertidumbre económica, la mayoría de los estadounidenses sigue creyendo que el sueño americano continúa vigente.

La investigación, realizada en colaboración con NORC de la Universidad de Chicago, revela que el 67% de los encuestados considera que ya alcanzó el sueño americano o que va camino a lograrlo, mientras que el 73% afirma sentirse orgulloso de ser estadounidense y el 70% dice que esa identidad es una parte importante de su vida.

La IA y la economía alimentan el pesimismo

Aunque los resultados reflejan un panorama mayormente optimista, el informe también advierte un crecimiento del pesimismo. El porcentaje de personas que considera que el sueño americano se está volviendo inalcanzable alcanzó su nivel más alto desde que el estudio comenzó a publicarse en 2020. Los adultos jóvenes son quienes muestran la percepción más negativa sobre las oportunidades futuras.

Las barreras económicas aparecen como la principal preocupación. Casi dos de cada tres personas que creen que el sueño americano está fuera de su alcance señalan el costo de vida y la dificultad para progresar económicamente como el mayor obstáculo.

A ello se suma la creciente inquietud por la inteligencia artificial (IA). El 43% considera que esta tecnología podría dificultar alcanzar sus metas, mientras que apenas el 18% cree que ayudará a mejorar sus oportunidades.

El sueño americano es mucho más que riqueza

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los estadounidenses ya no asocian el sueño americano únicamente con acumular riqueza. La libertad para elegir cómo vivir, disfrutar de una vida familiar estable, poder jubilarse con tranquilidad y tener oportunidades para progresar fueron los aspectos mejor valorados por los participantes. Convertirse en millonario quedó entre las prioridades menos importantes.

Pese a las preocupaciones, el 64% de los encuestados considera que el sueño americano sigue siendo una idea capaz de unir a personas con distintas ideologías, orígenes y formas de pensar.

“A sus 250 años, la muerte del sueño americano está muy exagerada, y la opinión pública lo demuestra”, afirmó Gonzalo Schwarz, presidente y director ejecutivo del Archbridge Institute.

Como dato adicional, el informe también muestra que más del 80% de los estadounidenses mantiene una visión positiva sobre su futuro personal, aunque solo el 58% expresa el mismo optimismo respecto al rumbo general de Estados Unidos, una diferencia que refleja la confianza individual frente a la incertidumbre nacional.

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