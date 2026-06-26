Aniversario 250 de EE.UU.: Washington prepara el mayor show de fuegos artificiales

Washington, D.C. se alista para vivir una de las celebraciones más ambiciosas de su historia. La organización Freedom 250 anunció un espectáculo sin precedentes para el Día de la Independencia, con más de 850,000 efectos pirotécnicos que iluminarán el cielo sobre el National Mall como parte de los festejos rumbo al aniversario 250 aniversario de EE.UU.

De acuerdo con los organizadores, el espectáculo tendrá una duración aproximada de 35 minutos, casi el doble de un show tradicional del 4 de julio, y podrá observarse desde distintos puntos de la capital estadounidense.

Los fuegos artificiales serán lanzados desde varias ubicaciones alrededor del National Mall, West Potomac Park y el río Potomac, con monumentos emblemáticos como el Monumento a Washington, el Monumento a Lincoln y el Capitolio como escenario principal.

Habrá exhibiciones aéreas, música y homenajes militares

La exhibición pirotécnica será el cierre de “Salute to America”, el evento principal organizado por Freedom 250 para conmemorar el aniversario de la independencia estadounidense.

Durante toda la jornada habrá presentaciones de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea, los Blue Angels de la Marina, demostraciones de aeronaves como el F-22 Raptor, el F-35B Lightning II y el MV-22 Osprey, además de desfiles militares, conciertos patrióticos, discursos y homenajes a veteranos.

“Durante 250 años, Estados Unidos se ha definido por el coraje de quienes construyeron esta nación y el optimismo de quienes creyeron en su promesa“, afirmó Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250.

El directivo agregó que el espectáculo busca convertirse en un homenaje a la historia del país y en un mensaje de unidad para millones de estadounidenses.

Por su parte, Stephen Vitale, director ejecutivo de Pyrotecnico, empresa encargada del espectáculo, aseguró que participar en esta celebración representa “un honor increíble” y una oportunidad para crear “recuerdos para toda la vida”.

Así será la celebración del Día de la Independencia en Washington

Además de los fuegos artificiales, el programa contempla un desfile organizado por el American Veterans Center, exhibiciones sobre la exploración espacial, un recorrido por la historia de la música estadounidense y homenajes al deporte, la innovación, las Fuerzas Armadas y los momentos que marcaron la historia del país.

Los organizadores esperan que cientos de miles de personas acudan a Washington para presenciar uno de los eventos más grandes realizados con motivo del 4 de julio, mientras millones más podrán seguir la celebración desde distintas plataformas de transmisión.

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