Biblioteca del Congreso inaugura exposición clave rumbo al 250 aniversario de EE.UU.

La Biblioteca del Congreso abrirá al público una nueva exposición que busca conectar a los visitantes con los principios fundacionales de la nación estadounidense en el marco del 250 aniversario de EE.UU.. Bajo el título ‘La promesa de la Declaración: una idea revolucionaria’, la muestra reunirá algunos de los documentos y objetos más importantes de la historia del país.

La exposición abrirá oficialmente el 3 de julio en la Galería de Tesoros de la Biblioteca del Congreso, donde permanecerá disponible hasta julio de 2027.

Con más de un centenar de piezas históricas, la exhibición explora cómo las ideas plasmadas en la Declaración de Independencia han influido en la vida política, social y cultural del país durante los últimos 250 años.

La Biblia de Aitken también forma parte de la exposición. Foto AP/Lauren Victoria Burke

Recorrido por los documentos que forjaron a EE.UU.

Entre los principales atractivos se encuentra el borrador original de la Declaración de Independencia redactado por Thomas Jefferson, con anotaciones realizadas por John Adams y Benjamin Franklin.

La muestra también incluirá la primera publicación periodística del documento fundacional, la llamada Biblia de Aitken —considerada la primera Biblia impresa en una nación estadounidense independiente— y los argumentos presentados por John Quincy Adams ante la Corte Suprema en el histórico caso del barco Amistad.

Otros objetos destacados son el manuscrito del Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, documentos relacionados con el movimiento sufragista liderado por Susan B. Anthony y materiales vinculados al poeta Walt Whitman.

Una exposición para conmemorar el 250 aniversario de EE.UU.

La Biblioteca del Congreso explicó que la exposición busca mostrar cómo los ideales expresados en la Declaración de Independencia han sido interpretados, debatidos y ampliados por distintas generaciones de estadounidenses.

La selección también incorpora piezas más contemporáneas, como la partitura de la canción One Last Time del musical Hamilton, además de objetos relacionados con la cultura popular estadounidense.

‘La promesa de la Declaración’ forma parte de las actividades culturales y educativas organizadas con motivo del 250 aniversario de EE.UU., una fecha que será conmemorada oficialmente el 4 de julio de 2026.

La Biblioteca del Congreso, considerada la biblioteca más grande del mundo, señaló que la exposición busca ofrecer una mirada amplia sobre la evolución de los ideales democráticos y su impacto en la historia del país.

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