Agentes del DHS localizan a un hombre tras enviar un correo crítico al exjefe del ICE; estaba de vacaciones

La visita de agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la casa de un ciudadano de Nueva York por un correo electrónico enviado meses antes al entonces director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reavivado el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y la libertad de expresión en Estados Unidos.

NPR informó que David Streever, un experiodista de 45 años que actualmente trabaja en el sector tecnológico, recibió la visita de unos agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) luego de enviar en enero un duro mensaje en contra de Todd Lyons, entonces jefe interino del ICE.

Una crítica al ICE terminó con agentes en su puerta

Mientras se encontraba de vacaciones en Finlandia junto a su hija, Streever descubrió que agentes federales habían acudido a su vivienda en Rochester, Nueva York. Su esposa, la reverenda Hilary Streever, relató que los funcionarios señalaron que investigaban un correo electrónico que podría constituir una amenaza contra Lyons.

Los agentes dejaron un documento titulado “Aviso de Advertencia”, en el que se mencionan posibles violaciones a la legislación federal relacionada con amenazas contra funcionarios públicos.

Sin embargo, Streever aseguró que jamás amenazó a nadie y que su mensaje únicamente expresaba indignación por la política migratoria del gobierno.

“Nunca he amenazado a nadie. No soy una persona violenta”, declaró Streever al medio antes citado.

El ciudadano explicó que escribió el correo tras conocer la muerte de dos personas durante un operativo migratorio en Minneapolis y que pretendía dejar constancia de su rechazo a las acciones del gobierno.

Expertos cuestionan la actuación del DHS

La actuación de las autoridades fue duramente criticada por organizaciones defensoras de las libertades civiles.

Adam Steinbaugh, abogado de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), afirmó que el contenido del correo está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

“El gobierno no tiene derecho a enviar agentes federales a tu puerta para acosarte por expresar tus opiniones”, sostuvo.

Por su parte, Nathan Freed Wessler, subdirector del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, advirtió que estos procedimientos podrían convertirse en una herramienta de intimidación contra quienes critican al gobierno.

Además, Streever denunció que, tras regresar a Estados Unidos, un agente de HSI logró localizarlo pocas horas después en un hotel cercano al aeropuerto JFK, lo que generó interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia utilizados por las autoridades.

El DHS defiende las investigaciones

Consultado por NPR, el DHS evitó pronunciarse sobre el caso específico, aunque aseguró que el ICE investiga todas las amenazas consideradas creíbles contra sus funcionarios.

“ICE investiga todas las amenazas creíbles contra sus empleados y funcionarios… Como política, no hacemos comentarios sobre investigaciones en curso”, indicó un portavoz del DHS.

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