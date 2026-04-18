ICE acelera contrataciones y surgen dudas por perfiles de nuevos agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrenta cuestionamientos tras una acelerada campaña de contratación que, según una investigación de AP, habría permitido el ingreso de agentes con antecedentes problemáticos o perfiles poco sólidos.

La contratación responde a una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump, quien priorizó reforzar el aparato migratorio con la incorporación de hasta 12 mil nuevos oficiales y agentes especiales. Esta medida fue posible tras una asignación extraordinaria de $75 mil millones aprobada por el Congreso.

Sin embargo, el ritmo acelerado del reclutamiento ha encendido alertas. La investigación documenta casos de nuevos agentes con historiales que incluyen bancarrotas, demandas por presunta mala conducta policial y trayectorias laborales inestables.

Uno de los casos citados es el de un agente que acumuló seis empleos en cuerpos policiales en solo tres años y que había enfrentado problemas financieros significativos. Expertos advierten que este tipo de antecedentes pueden representar riesgos en funciones sensibles.

“Si la verificación de antecedentes no se realiza correctamente y se hace demasiado rápido, existe un mayor riesgo de abuso de poder o malas decisiones”, advirtió Claire Trickler-McNulty, quien trabajó en la agencia durante distintas administraciones.

ICE ha defendido su proceso de contratación

En declaraciones recogidas por la agencia antes mencionada, el director interino Todd Lyons aseguró que la expansión responde a la necesidad de cumplir con una “agenda ambiciosa” y que los estándares se mantienen. “Esta ampliación de una plantilla bien capacitada contribuirá a fortalecer la misión de la agencia“, afirmó.

No obstante, la evidencia recopilada sugiere que algunos candidatos recibieron ofertas de trabajo antes de completar verificaciones de antecedentes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, reconoció que estas revisiones son “un proceso continuo”, lo que implica que pueden completarse después de la contratación inicial.

El análisis se centró en más de 40 perfiles de nuevos agentes que hicieron público su empleo en plataformas profesionales. Aunque muchos contaban con experiencia en seguridad o fuerzas armadas, varios presentaban señales de alerta, como deudas impagadas o antecedentes legales.

Especialistas en reclutamiento policial señalaron a la agencia que, en contextos de expansión masiva, es común que se flexibilicen ciertos criterios. Sin embargo, advierten que esto puede afectar la calidad del cuerpo operativo. “La pregunta es si se trata de casos aislados o de un problema sistémico”, explicó un experto citado en la investigación.

El tema cobra relevancia en un contexto donde el ICE ha sido objeto de críticas por el uso de la fuerza en operativos recientes. Por lo que la combinación de presión política, crecimiento acelerado y posibles fallas en la selección podría aumentar el riesgo de incidentes.

Además, exinstructores de la agencia han señalado que la capacitación podría no ser suficiente para preparar a los nuevos agentes. Esto incluye aspectos clave como el uso proporcional de la fuerza y el respeto a derechos civiles.

A pesar de las críticas, el gobierno defiende que el fortalecimiento del ICE es esencial para implementar su política migratoria.

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