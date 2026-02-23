Solicitante homosexual de asilo denuncia que EE.UU. la deportó a país donde su preferencia es delito

Una joven marroquí de 21 años que buscó refugio en Estados Unidos tras sufrir violencia por su orientación sexual asegura que fue deportada a un país africano donde la homosexualidad también es delito, pese a contar con una orden de protección emitida por un juez de inmigración.

La mujer, identificada como Farah por motivos de seguridad, relató a The Associated Press que actualmente vive escondida en Marruecos, después de haber sido enviada primero a Camerún y posteriormente devuelta a su país de origen.

En Marruecos, las relaciones entre personas del mismo sexo pueden castigarse con hasta tres años de prisión. Farah afirma que antes de huir fue golpeada por su familia y la de su pareja al descubrirse su relación. Según su testimonio, ambas familias intentaron matarla, obligándola a escapar a otra ciudad. “Es difícil vivir con el miedo de que vuelvan a encontrarme”, dijo.

Con ayuda de una amiga, la pareja obtuvo visas para viajar a Brasil. Desde allí cruzaron seis países hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos a inicios de 2025, donde solicitaron asilo. “Cuando llegamos, sentimos que todo había valido la pena”, recordó.

Sin embargo, en lugar de protección, Farah pasó casi un año detenida en centros migratorios en Arizona y luego en Luisiana. Describe condiciones frías, con mantas delgadas y atención médica deficiente. Su solicitud de asilo fue denegada, pero más tarde un juez de inmigración le otorgó una orden de protección que prohibía su deportación a Marruecos por el riesgo que enfrentaba.

Deportaciones a terceros países bajo escrutinio

Tres días antes de una audiencia sobre su posible liberación, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la esposaron y la subieron a un avión rumbo a Camerún, un país que nunca había visitado y donde la homosexualidad también es ilegal.

“Allí me preguntaron si quería quedarme, pero no podía arriesgar mi vida en un lugar donde también estaría en peligro”, relató. Tras permanecer detenida, fue enviada de regreso a Marruecos.

Camerún es solo uno de los siete países africanos, entre ellos Ruanda, Ghana y Uganda, que han firmado acuerdos con Washington para recibir a ciudadanos de terceros países. Crédito: Bryan Cox/ ICE | AP

Abogados de inmigración sostienen que el caso de Farah no es aislado. Según la abogada Alma David, varias personas con órdenes de protección han sido enviadas a terceros países como parte de acuerdos migratorios durante la administración de Donald Trump.

Expertos legales argumentan que deportar a personas protegidas a países donde pueden enfrentar persecución viola leyes migratorias estadounidenses y compromisos internacionales. “No solo se vulnera el debido proceso, sino también nuestras propias normas”, señaló David.

El gobierno estadounidense ha defendido que actúa conforme a la ley cuando un juez determina que un inmigrante no tiene derecho a permanecer en el país.

Desde la clandestinidad, Farah cuestiona ese argumento. “Estados Unidos se basa en la inmigración y la mano de obra inmigrante. No todos somos una amenaza”, afirmó. “Lo que me hicieron fue injusto… sufrir tanto para terminar deportada de esta manera es cruel”.

