¿Qué inmigrantes podrían quedar en riesgo de deportación acelerada?

Más de 622,000 inmigrantes irregulares podrían estar en riesgo de enfrentar un proceso de deportación acelerada, luego de que una corte federal autorizara al gobierno ampliar el uso de esta medida migratoria, según un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI).

El estudio del MPI, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señala que estos inmigrantes tendrían menos de dos años de permanencia en el país, un criterio clave para que las autoridades puedan aplicar este procedimiento de expulsión sin pasar por los largos procesos de los tribunales de inmigración.

La decisión judicial representa un cambio importante en la política migratoria, ya que permite extender la expulsión acelerada al interior del país, una herramienta que durante años se utilizó principalmente cerca de las fronteras.

¿Qué es la deportación acelerada y a quiénes puede afectar?

La deportación acelerada permite que agentes del DHS puedan decidir la expulsión de ciertos inmigrantes en un periodo más corto, sin que necesariamente tengan una audiencia completa ante un juez de inmigración.

Sin embargo, las personas que expresen temor de regresar a su país tienen derecho a una evaluación adicional para determinar si pueden solicitar protección migratoria.

De acuerdo con el análisis, la mayoría de los 622,000 inmigrantes identificados ingresaron a Estados Unidos mediante programas como la aplicación CBP One o permisos humanitarios implementados durante la administración de Joe Biden ante el aumento de cruces fronterizos.

El organismo señaló que un grupo menor ingresó mediante cruces irregulares por las fronteras norte o sur.

Medida del gobierno genera debate migratorio

La ampliación del uso de la expulsión acelerada fue autorizada por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., que levantó una orden previa que limitaba esta práctica.

Según reportes del MPI, la medida podría afectar incluso a personas que llevan más tiempo en Estados Unidos si no logran demostrar rápidamente su permanencia en el país.

El gobierno estadounidense sostiene que la medida busca agilizar los procesos de inmigración irregular y reducir el retraso acumulado en las cortes migratorias, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por posibles errores o falta de oportunidades para presentar pruebas.

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