Así puedes seguir usando Apple CarPlay en algunos EV de GM

La decisión de General Motors de dejar atrás Apple CarPlay y Android Auto en varios de sus nuevos vehículos eléctricos sigue generando debate entre conductores y expertos en tecnología.

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Para muchos usuarios, estas plataformas se habían convertido en una parte esencial de la experiencia de conducción, especialmente por la facilidad para acceder a navegación, música y llamadas desde el teléfono.

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Sin embargo, el cambio no significa que todos los propietarios de vehículos eléctricos de GM hayan perdido automáticamente esa funcionalidad. De hecho, varios modelos continúan ofreciendo compatibilidad con el sistema de Apple, y quienes los poseen todavía pueden aprovecharlo sin mayores complicaciones.

La apuesta de GM por su propio ecosistema

La estrategia de la compañía apunta a tener un entorno digital completamente integrado y desarrollado bajo su propio control. Para ello, General Motors impulsó una plataforma de software creada junto a Google, con el objetivo de centralizar funciones, mejorar la conectividad y preparar sus vehículos para futuras tecnologías.

Este nuevo ecosistema utiliza Android Automotive como base. A diferencia de Apple CarPlay o Android Auto, que reflejan aplicaciones desde el teléfono, el sistema funciona directamente desde el vehículo y permite acceder a servicios como navegación, asistentes de voz y aplicaciones de entretenimiento sin depender del smartphone.

La transición comenzó a hacerse visible en modelos eléctricos recientes como el Chevrolet Blazer EV, Chevrolet Equinox EV, GMC Sierra EV y Cadillac Celestiq, vehículos que ya no incorporan Apple CarPlay de fábrica.

Los eléctricos que aún mantienen CarPlay

No todo cambió dentro del catálogo de General Motors. La compañía aclaró que los vehículos que fueron vendidos originalmente con compatibilidad para Apple CarPlay seguirán conservándola.

Entre los modelos eléctricos que mantienen esta integración aparecen el Cadillac Lyriq, la GMC Hummer EV, la Chevrolet Silverado EV y los conocidos Chevrolet Bolt EV y Bolt EUV.

Esto significa que los propietarios de estas unidades pueden seguir utilizando las aplicaciones y funciones de Apple como lo han hecho desde el primer día.

Cómo lograr una conexión estable

Para aprovechar Apple CarPlay sin inconvenientes, es importante verificar que el iPhone tenga activados tanto el Bluetooth como la conexión Wi-Fi. Ambos sistemas son fundamentales para que la sincronización inalámbrica funcione correctamente.

También conviene revisar la configuración de red del teléfono y asegurarse de que el vehículo esté autorizado para conectarse automáticamente cada vez que se encienda.

En algunos casos, los problemas de conexión pueden estar relacionados con restricciones configuradas accidentalmente en el propio iPhone. Revisar los permisos de CarPlay dentro de los ajustes del dispositivo suele ser una buena medida para descartar inconvenientes.

Qué hacer si aparecen fallos

Las desconexiones ocasionales suelen solucionarse eliminando el perfil del vehículo del teléfono y realizando nuevamente el proceso de emparejamiento.

Si el problema persiste, una alternativa recomendable es utilizar una conexión mediante cable USB certificado. Muchas veces esta opción ofrece una comunicación más estable entre el vehículo y el teléfono.

Aunque Apple CarPlay desapareció de varios de los nuevos eléctricos de la marca, eso no significa que General Motors haya cerrado completamente la puerta al ecosistema de Apple.

La compañía ya adelantó que trabaja en funciones compatibles con Apple Wallet para futuras generaciones de vehículos. Gracias a esta tecnología, los conductores podrán utilizar su iPhone como llave digital para desbloquear puertas y poner en marcha el vehículo.

Por ahora, quienes conduzcan alguno de los modelos compatibles todavía pueden seguir disfrutando de Apple CarPlay. La clave está en conocer qué vehículos conservan la función y mantener una configuración adecuada para evitar problemas de conexión en el día a día.

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