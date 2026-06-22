Mercedes-AMG prepara una ofensiva eléctrica para superar a BMW M

La batalla entre las divisiones deportivas premium vuelve a subir de intensidad. Mercedes-AMG tiene claro que necesita dar un paso adelante para recuperar terreno frente a BMW M, una rivalidad que durante los últimos años se ha inclinado del lado de la firma bávara en términos de ventas.

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La estrategia de AMG no pasa por realizar simples ajustes en su catálogo actual. La compañía prepara una de las mayores ofensivas de producto de su historia, con una combinación de vehículos eléctricos, modelos híbridos y deportivos tradicionales que buscarán ampliar su presencia global.

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El objetivo marcado por la marca es alcanzar las 200,000 unidades anuales antes de finalizar la década. Una meta ambiciosa si se tiene en cuenta que Mercedes-AMG cerró 2025 con unas 145,000 entregas, mientras BMW M llegó a 213,457 vehículos vendidos en ese mismo periodo.

Más modelos para cerrar la brecha

Para intentar reducir esa diferencia, Mercedes-AMG planea lanzar más de 27 modelos durante los próximos 36 meses. El movimiento representa una expansión importante que abarcará diferentes segmentos y no solo los deportivos más radicales.

Estados Unidos será uno de los mercados fundamentales dentro de esta estrategia, ya que actualmente concentra más de un tercio de las ventas globales de AMG. Sin embargo, la marca también busca crecer en Europa, Asia y Oriente Medio, regiones donde todavía existe margen para aumentar su participación.

La idea es ofrecer una gama más amplia capaz de atraer tanto a los clientes tradicionales como a nuevos compradores interesados en tecnologías electrificadas.

El brutal Mercedes-AMG GLC 53. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

La electricidad será una pieza clave

El cambio hacia la movilidad eléctrica tendrá un papel central en el futuro de AMG. Uno de los modelos más importantes será el nuevo Mercedes-AMG GT 4 Coupé eléctrico, un vehículo que representará la nueva generación tecnológica de la división deportiva.

A este modelo se sumará un SUV eléctrico de altas prestaciones, una apuesta lógica debido al enorme peso que tienen estos vehículos en el mercado actual.

Mercedes-AMG no quiere abandonar completamente sus raíces. Por eso, la transición será progresiva y combinará modelos eléctricos con híbridos enchufables y algunos vehículos con motores de combustión adaptados a las nuevas exigencias.

Mercedes-AMG SL 2025. Crédito: Mercedes Crédito: Cortesía

El regreso de los motores más emocionales

Aunque la electrificación marcará el camino, AMG seguirá apostando por sus motores más reconocidos. La compañía trabaja en una evolución del V8 biturbo de 4,0 litros con cigüeñal plano, una mecánica que podría aparecer en futuros modelos como el CLE 63, el C 63 o una nueva generación del AMG GT Black Series.

Esta estrategia busca mantener el vínculo con los aficionados que todavía valoran el sonido, la respuesta y la sensación de conducción de un motor tradicional, mientras la marca avanza hacia una nueva etapa tecnológica.

El desafío para Mercedes-AMG será encontrar el equilibrio entre innovación y emoción. La compañía quiere acercarse a BMW M en volumen de ventas, pero sin perder la identidad deportiva que durante décadas convirtió a AMG en una de las divisiones más reconocidas del mundo del automóvil.

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