Stellantis prepara un plan para rescatar Maserati sin venderla

Las dudas sobre el futuro de Maserati llevan meses rondando a la industria automotriz. Las bajas cifras de producción, la presión del mercado y los constantes rumores sobre posibles compradores alimentaron las especulaciones alrededor de la histórica firma italiana. Sin embargo, desde la cúpula de Stellantis llegó un mensaje que busca despejar cualquier incertidumbre.

Lee también: Motivos por el que tu auto no deja de pitar al conducir

Antonio Filosa, director ejecutivo del grupo, aseguró ante legisladores italianos que Maserati seguirá formando parte de Stellantis. El ejecutivo dejó claro que la compañía no contempla desprenderse de la marca del tridente y que, por el contrario, trabaja en una estrategia para reforzar su viabilidad a largo plazo.

Puedes leer: Estas son las pickups de 4 cilindros más accesibles de 2026

Lejos de buscar un comprador, el fabricante apuesta por una fórmula diferente. La hoja de ruta pasa por encontrar socios industriales que permitan compartir recursos, tecnología y desarrollo de nuevos productos.

El Maserati Grecale Trofeo viene con rines de 21´y pinzas Maserati en rojo. Crédito: Armando Varela | Cortesía

Dos socios en la mira

Filosa confirmó que actualmente existen conversaciones con dos compañías de primer nivel, aunque evitó revelar sus nombres. El objetivo es construir alianzas que ayuden a mejorar la competitividad de Maserati y a incrementar la actividad en las fábricas italianas donde se producen sus modelos.

Las plantas de Cassino y Módena aparecen entre las principales beneficiadas de esta estrategia. Ambas instalaciones operan por debajo de su capacidad y representan uno de los desafíos más importantes para la rentabilidad del grupo.

La intención es aprovechar conocimientos técnicos, plataformas y componentes compartidos para reducir costos y aumentar la eficiencia de la producción.

Maserati no se vende

Durante su intervención, Filosa fue tajante al referirse a los rumores que apuntaban a una posible venta de la marca italiana. Según explicó, ni Maserati ni la planta de Cassino forman parte de ningún plan de desinversión.

La idea es replicar modelos de cooperación que Stellantis ya ha utilizado con otras marcas de su portafolio. En estos acuerdos, el grupo mantiene el control estratégico mientras recibe apoyo tecnológico e industrial de sus socios.

Además, cualquier futura alianza respetará una condición clave para la compañía. Stellantis conservará una participación mayoritaria del 51%, lo que le permitirá seguir tomando las decisiones fundamentales relacionadas con ingeniería, homologación y desarrollo de producto.

Probamos el Maserati Grecale Trofeo 2025. Crédito: Maserati. Crédito: Cortesía

La apuesta eléctrica también gana protagonismo

El proyecto de colaboración no se limitará a Maserati. Stellantis también acelera sus planes para producir vehículos eléctricos más accesibles en Europa.

Entre los proyectos destacados figura la fabricación de una nueva generación de autos eléctricos compactos en la planta de Pomigliano, cerca de Nápoles. La empresa trabaja para que estos modelos tengan precios competitivos, con una referencia cercana a los $17,000 dólares.

La estrategia contempla inicialmente dos vehículos eléctricos, aunque la compañía estudia ampliar la oferta con una tercera variante en los próximos años.

Miles de millones para el futuro

Todas estas iniciativas forman parte de un ambicioso programa de inversiones que se extenderá hasta el final de la década. Stellantis prevé destinar alrededor de $69,000 millones de dólares para financiar nuevos desarrollos y lanzar unas 60 novedades a escala global.

Europa absorberá una parte importante de esos recursos. Solo en Italia, la compañía planea invertir cerca de $5,800 millones de dólares en investigación, ingeniería y desarrollo tecnológico. A eso se suman aproximadamente $1,100 millones de dólares destinados a reforzar la producción de vehículos comerciales.

Mientras tanto, la atención se centra en Maserati. El anuncio del socio elegido podría llegar en las próximas semanas y marcar el inicio de una nueva etapa para una de las marcas más emblemáticas de la industria automotriz italiana.

Seguir leyendo:

La razón por la que tu auto tiene líneas en el vidrio trasero

¿Cuántos meses necesitas trabajar para comprar un auto en EE.UU.?

Así puedes seguir usando Apple CarPlay en algunos EV de GM