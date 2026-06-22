BMW toma una medida inédita tras el éxito de su nuevo sedán

Algo poco habitual acaba de ocurrir en BMW. La marca alemana se vio obligada a modificar su hoja de ruta comercial después de comprobar que el interés por su próxima berlina eléctrica estaba creciendo mucho más rápido de lo esperado.

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Las primeras presentaciones del modelo generaron una reacción tan positiva que la compañía decidió acelerar la apertura de las reservas. Se trata de una medida poco frecuente para un vehículo que todavía ni siquiera ha comenzado su producción en serie.

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El movimiento refleja la confianza que BMW tiene en este proyecto, considerado uno de los pilares de su nueva generación de vehículos eléctricos.

Las reservas llegaron antes de lo previsto

La planificación original contemplaba abrir los pedidos hacia finales de 2026. Sin embargo, la respuesta obtenida en eventos internacionales como los salones de Múnich y Pekín llevó a los responsables de la marca a cambiar de estrategia.

Desde el pasado 18 de junio, los clientes ya pueden registrar sus pedidos mediante una edición especial de lanzamiento denominada 1st Edition. Con ello, BMW busca organizar la demanda y asegurar las primeras entregas de una manera más eficiente.

El BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Lo llamativo es que la producción mantiene el calendario previsto y arrancará en agosto en la planta de Múnich. Lo que cambió fue únicamente la fecha para formalizar las reservas.

Las berlinas vuelven a ganar protagonismo

Mientras los SUV siguen dominando buena parte del mercado mundial, este nuevo modelo demuestra que las berlinas todavía tienen mucho que decir.

La llegada de plataformas eléctricas diseñadas desde cero está ayudando a recuperar el atractivo de este tipo de carrocerías. Su mejor aerodinámica permite aprovechar de forma más eficiente la energía almacenada en las baterías, algo fundamental para aumentar la autonomía.

BMW ha trabajado precisamente en ese equilibrio entre diseño clásico y tecnología moderna. El resultado es una berlina con proporciones elegantes, más espacio interior y una arquitectura desarrollada específicamente para la movilidad eléctrica.

Potencia y autonomía como carta de presentación

Las primeras cifras conocidas explican parte de la expectativa que rodea al modelo. Algunas versiones con tracción integral prometen rendimientos cercanos a los 469 caballos de fuerza, una cifra que las acerca a propuestas tradicionalmente asociadas con las variantes deportivas de la marca.

Viene el BMW i3 2027. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

No obstante, el dato que más llama la atención está relacionado con la eficiencia. BMW anticipa autonomías que podrían aproximarse a los 900 kilómetros bajo determinados ciclos de homologación, además de sistemas de carga rápida diseñados para reducir considerablemente los tiempos de espera.

Un modelo clave para la nueva etapa de BMW

Más allá de sus prestaciones, esta berlina representa una pieza fundamental dentro de la estrategia eléctrica de BMW. La compañía busca demostrar que los vehículos de cero emisiones pueden mantener el carácter dinámico, el confort y la imagen premium que históricamente han definido a la marca.

La respuesta del público parece confirmar que existe una fuerte demanda para este tipo de propuestas. Tanto en Europa como en Asia, los primeros indicios muestran que muchos compradores siguen valorando la elegancia y la eficiencia de una berlina, incluso en una época dominada por los SUV.

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