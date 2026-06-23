La defensa de Tesla tras el choque fatal de un Model 3 en Texas

Una tragedia ocurrida en Texas volvió a colocar bajo los reflectores a los sistemas de asistencia a la conducción de Tesla. El accidente, que involucró a un Model 3 y terminó con la muerte de una mujer de 76 años, abrió una nueva discusión sobre el papel de la tecnología y la responsabilidad del conductor cuando ocurre un siniestro de estas características.

Lee también: BMW toma una medida inédita tras el éxito de su nuevo sedán

Según la información conocida hasta ahora, el vehículo abandonó la vía y terminó impactando contra una vivienda en la localidad de Katy. La propietaria de la casa, Martha Avila, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció posteriormente en un centro médico.

Puedes leer: Stellantis prepara un plan para rescatar Maserati sin venderla

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, Tesla decidió ofrecer públicamente su versión de los hechos.

La explicación de Tesla

La respuesta de la compañía llegó a través de Ashok Elluswamy, vicepresidente de software de inteligencia artificial de Tesla. El ejecutivo aseguró que el conductor había tomado el control efectivo del automóvil al presionar completamente el acelerador poco antes del impacto.

De acuerdo con su explicación, el vehículo circulaba a unas 73 millas por hora en una zona residencial cuando ocurrió el accidente. Tesla sostiene que esa acción anuló la intervención de los sistemas de asistencia que pudieran estar activos en ese momento.

La postura de la empresa también fue respaldada por Elon Musk, quien recordó que el sistema de conducción supervisada está programado para comportarse de manera prudente en áreas urbanas y residenciales.

Tesla Model 3. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Un sistema que sigue bajo observación

El caso ha reavivado el debate sobre las capacidades reales de las tecnologías de conducción asistida. Aunque muchos usuarios las consideran una ayuda importante, Tesla insiste en que la supervisión humana sigue siendo obligatoria en todo momento.

Además, la compañía dejó atrás este año la denominación Autopilot en varios mercados después de cuestionamientos regulatorios relacionados con la forma en que los consumidores podían interpretar el nombre.

Actualmente, el sistema Full Self-Driving se ofrece mediante una suscripción de $99 dólares al mes y permite realizar diversas maniobras de conducción, aunque siempre requiere la atención constante del conductor.

El Tesla Model 3 rompe barreras. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La investigación sigue abierta

Las autoridades federales estadounidenses ya iniciaron una investigación especial para determinar exactamente qué ocurrió en los segundos previos al impacto.

Por su parte, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras analizará los datos registrados por el vehículo para verificar si los sistemas de asistencia estaban activos, si fueron desactivados o si existió algún tipo de fallo técnico.

El Departamento del Sheriff del Condado de Harris también adelantó que remitirá sus conclusiones a la fiscalía correspondiente. Hasta que los especialistas completen el análisis de la información almacenada en el automóvil, muchas de las preguntas que rodean este accidente seguirán sin respuesta.

Seguir leyendo:

Mercedes-AMG prepara una ofensiva eléctrica para superar a BMW M

Ford vuelve a llamar a revisión miles de F-150 por una falla conocida

Motivos por el que tu auto no deja de pitar al conducir