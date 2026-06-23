Ford podría dejar sin sucesor al Mustang Mach-E

Las prioridades de Ford en materia de electrificación parecen estar cambiando más rápido de lo esperado. Mientras la compañía trabaja en una nueva generación de vehículos eléctricos más eficientes y rentables, uno de sus modelos más conocidos podría quedar fuera de los planes a largo plazo.

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Las dudas giran alrededor del Mustang Mach-E, el crossover eléctrico que marcó un antes y un después para la marca cuando debutó a finales de la década pasada.

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Lo que parecía un proyecto clave para el futuro ahora enfrenta interrogantes que hace apenas unos años parecían impensables.

El volante del Ford Mustang Mach-E 2025. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una ausencia que llama la atención

Las especulaciones surgieron tras una sesión de preguntas y respuestas relacionada con la nueva arquitectura Universal EV de Ford. La compañía fue consultada sobre la posibilidad de que esta plataforma sirviera como base para una futura generación del Mustang Mach-E.

Ford explicó que esta estructura fue concebida específicamente para una nueva familia de vehículos eléctricos y dejó entrever que el actual Mach-E no forma parte de esos planes.

Aunque la marca no ha anunciado oficialmente el final del modelo, la ausencia del crossover en esta estrategia ha despertado numerosas preguntas.

Ford busca corregir el rumbo

El cambio de enfoque no llega por casualidad. En los últimos meses, la compañía ha reconocido que sus primeros vehículos eléctricos no fueron desarrollados bajo los criterios de eficiencia y costos que ahora considera fundamentales.

La nueva arquitectura Universal EV nace precisamente con ese objetivo. Ford pretende reducir gastos, simplificar procesos y aumentar la competitividad frente a fabricantes que han avanzado con rapidez en el mercado de los eléctricos.

La primera aplicación de esta plataforma será una pick-up compacta prevista para 2027. Después llegarán otros modelos construidos sobre la misma base tecnológica.

2024 Mustang Mach-E. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El Mach-E queda en una posición incómoda

Precisamente por eso sorprende que el Mustang Mach-E no aparezca entre los vehículos llamados a adoptar la nueva arquitectura. Si Ford estuviera preparando una segunda generación, lo lógico sería utilizar esta tecnología para mejorar autonomía, costos y rendimiento.

Por ahora, diversos reportes apuntan a que el modelo seguiría en producción al menos hasta 2027. También se habla de que no recibiría una renovación profunda antes de 2030.

Mientras tanto, el mercado continúa avanzando y cada vez llegan más rivales con plataformas más modernas y desarrollos específicamente diseñados para la movilidad eléctrica. En ese escenario, el Mustang Mach-E corre el riesgo de quedarse rezagado si finalmente no recibe una evolución importante.

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