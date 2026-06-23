Por esto, un Porsche Cayenne usado cuesta lo mismo que un Honda CR-V nuevo

Cuando llega el momento de comprar un vehículo, muchos conductores miran primero los modelos nuevos. Sin embargo, el mercado de ocasión esconde oportunidades que hace apenas unos años parecían impensables.

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Una de ellas es el Porsche Cayenne 2019, un SUV de lujo cuyo precio actual se acerca al de un Honda CR-V 2026 recién salido del concesionario.

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La comparación puede parecer extraña a primera vista. Después de todo, se trata de vehículos pensados para públicos distintos. Pero cuando ambos se encuentran en una franja de precio similar, resulta inevitable preguntarse cuál ofrece más valor.

Porsche Cayenne. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Un Porsche con credenciales deportivas

La tercera generación del Cayenne llegó con una propuesta muy ambiciosa. Su plataforma es compartida con modelos de alto nivel dentro del Grupo Volkswagen y su enfoque siempre estuvo más cerca de un deportivo elevado que de un SUV tradicional.

La oferta mecánica incluía versiones para todos los gustos. Desde un V6 turbo de 335 caballos de fuerza hasta variantes que superaban los 540 caballos. Incluso existía una alternativa híbrida enchufable que combinaba rendimiento y eficiencia.

Más allá de las cifras, el comportamiento dinámico sigue siendo uno de sus principales atractivos. Incluso la versión básica ofrece prestaciones que muchos vehículos familiares modernos no pueden igualar.

Calidad y tecnología que siguen vigentes

Al abrir las puertas del Cayenne queda claro que fue concebido como un producto premium. Materiales de alta calidad, múltiples configuraciones de acabados y una sensación general de refinamiento siguen siendo parte de su carta de presentación.

La pantalla central de 12.3 pulgadas y los servicios de conectividad disponibles continúan ofreciendo una experiencia competitiva pese al paso de los años. Además, la enorme variedad de combinaciones interiores hace que sea difícil encontrar dos unidades exactamente iguales.

La diferencia aparece en los costos

Donde el Honda CR-V empieza a recuperar terreno es en los gastos de uso. Mantener un Porsche siempre implica un desembolso superior.

Las estimaciones apuntan a unos $1,200 dólares anuales en mantenimiento para el Cayenne, mientras que las reparaciones durante los primeros cinco años pueden acercarse a los $8,700 dólares. En el caso del CR-V, las cifras son considerablemente más bajas.

El consumo de combustible y el seguro también favorecen al modelo japonés, algo que puede tener un peso importante para quienes utilizan el vehículo a diario.

Honda CR-V 2025. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

¿Lujo o racionalidad?

La decisión final depende del tipo de conductor. El Honda CR-V representa una compra lógica, eficiente y con menores preocupaciones a largo plazo.

El Porsche Cayenne, por su parte, ofrece algo diferente. Su nivel de confort, la calidad de construcción, las prestaciones y el prestigio de la marca siguen siendo argumentos muy fuertes incluso varios años después de su lanzamiento.

Para quien valore la experiencia de conducción por encima de los costos operativos, pocas opciones resultan tan tentadoras como un Cayenne usado al precio de un SUV generalista nuevo.

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