En crisis: Lucid recorta empleos y reduce el ritmo de producción

Lucid Motors atraviesa una nueva etapa de ajustes en busca de estabilizar sus cuentas. La compañía estadounidense confirmó una reducción significativa de personal en su operación local y, al mismo tiempo, decidió disminuir el ritmo de fabricación de sus vehículos eléctricos.

Lee también: Poderosa marca china prepara un sedán eléctrico de 725 km

La medida impactará a empleados de distintas áreas de la empresa, incluyendo personal de manufactura, trabajadores por hora, contratistas y equipos corporativos. Según lo anunciado por la marca, el recorte equivale aproximadamente al 18% de su fuerza laboral en Estados Unidos.

Puedes leer: 10 autos baratos que pueden salir caros: el costo oculto de mantenerlos y repararlos

Se trata del segundo movimiento de este tipo en pocos meses. A comienzos de año, Lucid ya había ejecutado una reducción cercana al 12% de su plantilla. Ahora, la compañía vuelve a tomar decisiones drásticas mientras intenta fortalecer su situación financiera en un entorno cada vez más competitivo.

Menos producción para reducir gastos

Junto con los despidos, Lucid eliminará el segundo turno de trabajo en la planta AMP-1 de Casa Grande, Arizona, donde produce sus vehículos eléctricos. La decisión implica una disminución directa en la capacidad de ensamblaje, aunque también permitirá operar con menores costos.

La empresa calcula que el proceso de reestructuración generará gastos cercanos a $32 millones de dólares relacionados con indemnizaciones y otros compromisos laborales. Sin embargo, la expectativa es que las medidas permitan ahorrar alrededor de $158 millones de dólares al año.

A finales de 2025, Lucid contaba con cerca de 9,000 empleados en todo el mundo. Por esa razón, el ajuste anunciado representa uno de los movimientos más importantes realizados por la compañía en los últimos tiempos.

Un mercado cada vez más exigente

El fabricante enfrenta un escenario complejo dentro del sector de los vehículos eléctricos. La competencia se ha intensificado con la llegada de nuevos modelos y una agresiva estrategia de precios impulsada por varias marcas.

Para una firma enfocada en automóviles premium, mantener el crecimiento resulta más desafiante cuando los compradores prestan cada vez más atención al costo final de los vehículos. Esa presión ha obligado a varios fabricantes a replantear sus planes de expansión y sus niveles de producción.

Además, Lucid tuvo que lidiar recientemente con problemas en la cadena de suministro que afectaron las entregas de su SUV Gravity. Esa situación llevó a la empresa a revisar sus previsiones y a replantear parte de su estrategia operativa.

Cambios en la cúpula directiva

La reorganización también alcanza a la alta dirección. Marc Winterhoff dejó su cargo como director de operaciones (COO), apenas unos meses después de haber desempeñado un papel clave durante la transición de liderazgo de la empresa.

La compañía incorporó en abril a Silvio Napoli como nuevo director ejecutivo. El objetivo es acelerar el camino hacia la rentabilidad y consolidar productos como el SUV Gravity, además de futuros modelos de tamaño mediano que deberían ampliar el alcance comercial de la marca.

Paralelamente, Lucid continúa explorando nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la movilidad autónoma, apoyándose en colaboraciones con Uber y Nuro para desarrollar proyectos relacionados con robotaxis y conducción automatizada.

Seguir leyendo:

Ford podría dejar sin sucesor al Mustang Mach-E

Por esto, un Porsche Cayenne usado cuesta lo mismo que un Honda CR-V nuevo

La defensa de Tesla tras el choque fatal de un Model 3 en Texas