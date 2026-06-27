Estos son los vehículos más “estadounidenses” de 2026

No basta con llevar un emblema de una marca estadounidense para ser considerado un vehículo hecho en Estados Unidos. La realidad de la industria automotriz moderna es mucho más compleja y depende de una extensa red de fábricas, proveedores y centros de ensamblaje repartidos por distintos países.

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Precisamente por eso cada año genera tanta atención el American-Made Index, el estudio elaborado por Cars.com que analiza cuáles son los modelos que más contribuyen a la economía y la producción automotriz estadounidense. La edición correspondiente a 2026 volvió a dejar a Tesla en lo más alto de la clasificación.

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El gran ganador fue nuevamente el Tesla Model 3, que conservó el primer puesto por segundo año consecutivo. El sedán eléctrico destacó por su elevado contenido local y por una estrategia de fabricación que mantiene gran parte de su producción dentro de Estados Unidos.

Cómo se determina qué tan estadounidense es un auto

El ranking no se limita a identificar dónde se ensambla un vehículo. La metodología toma en cuenta diferentes variables relacionadas con la cadena de producción.

Entre los factores analizados aparecen el lugar de ensamblaje final, el origen de motores y transmisiones, el porcentaje de componentes fabricados en Estados Unidos y Canadá, así como la cantidad de mano de obra local involucrada en el proceso.

Para la edición 2026 fueron evaluados 379 vehículos. Sin embargo, únicamente 86 cumplieron con todos los requisitos necesarios para formar parte de la clasificación definitiva.

Tesla domina, pero Honda gana protagonismo

La presencia de Tesla dentro del listado sigue siendo contundente. Además del Model 3, el Model Y ocupó una de las posiciones más altas gracias a la fuerte integración de la compañía en sus plantas de California y Texas.

Sin embargo, la sorpresa no estuvo únicamente en la marca de Elon Musk. Honda logró una destacada representación dentro de los diez primeros lugares con modelos como Ridgeline, Odyssey, Accord Hybrid, Acura MDX y Passport.

La clasificación también dejó espacio para otros fabricantes con una fuerte presencia industrial en Estados Unidos. Jeep colocó al Grand Cherokee y al Gladiator entre los primeros puestos, mientras que Ford apareció con Explorer y Expedition. Lincoln, por su parte, mantuvo una posición relevante gracias al Aviator y al Navigator.

Menos modelos en la lista

Uno de los datos más llamativos del informe es la reducción en el número total de vehículos clasificados. Mientras la edición anterior incluyó 99 modelos, la de 2026 se quedó en 86.

Parte de esta caída está relacionada con cambios en la estrategia de varios fabricantes y con la desaparición temporal de algunos modelos. Uno de los casos más notorios fue el Volkswagen ID.4, que en años recientes había logrado posiciones destacadas gracias a su producción en Tennessee.

La suspensión temporal de ese programa productivo terminó afectando directamente su presencia dentro del ranking.

La producción local sigue ganando importancia

El informe también refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la industria. Diversos fabricantes están reforzando su producción en territorio estadounidense para reducir riesgos logísticos y responder a nuevas políticas comerciales.

Aunque los vehículos eléctricos continúan ocupando un lugar destacado en la clasificación, el estudio recuerda que el impacto económico de un automóvil va mucho más allá de la planta donde se fabrica. Concesionarios, talleres, distribuidores de repuestos, empresas de transporte y centros logísticos también forman parte de una cadena que genera millones de empleos en todo el país.

Por ahora, Tesla mantiene el liderazgo. Pero el avance de marcas como Honda, Jeep y Ford muestra que la competencia por fabricar cada vez más cerca del mercado estadounidense apenas está comenzando.

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