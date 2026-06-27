Los 10 autos AWD más accesibles que puedes comprar en 2026

Quienes viven en regiones donde la lluvia, la nieve o los caminos en mal estado forman parte de la rutina saben que una buena tracción puede marcar la diferencia. La ventaja de los sistemas AWD no solo está relacionada con el rendimiento fuera del asfalto, también aportan mayor confianza en situaciones de baja adherencia.

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La buena noticia es que ya no hace falta invertir una fortuna para acceder a esta tecnología. El mercado de 2026 ofrece una amplia variedad de vehículos con tracción total por menos de $30,000 dólares, incluyendo SUV, hatchbacks e incluso algunos sedanes.

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A continuación, repasamos diez de las alternativas más interesantes para quienes buscan seguridad, versatilidad y un precio razonable.

Nissan Kicks. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Nissan Kicks 2026

Con un precio cercano a los $24,000 dólares, el renovado Nissan Kicks se convierte en una de las sorpresas del año. Por primera vez incorpora tracción integral y suma una imagen mucho más moderna que la generación anterior.

Su propuesta apunta claramente a quienes buscan un vehículo práctico para el día a día, con un consumo contenido y una cabina actualizada.

Mitsubishi Outlander Sport y Subaru Impreza

El Mitsubishi Outlander Sport arranca alrededor de los $25,530 dólares. No es el SUV más refinado del segmento, pero sigue siendo una puerta de entrada económica para quienes priorizan la tracción total sobre otros aspectos.

A su lado aparece el Subaru Impreza, otro modelo que se mantiene fiel a la tradición de la marca japonesa. Con un precio similar, ofrece AWD de serie y una conducción equilibrada que sigue siendo una de sus principales fortalezas.

Kia Seltos y Toyota Corolla

El Kia Seltos se ha convertido en uno de los SUV subcompactos más completos del mercado. Su versión con AWD ronda los $26,085 dólares y destaca por ofrecer una buena relación entre equipamiento, espacio y tecnología.

Por su parte, el Toyota Corolla demuestra que la tracción total no es exclusiva de los SUV. Este sedán, disponible desde unos $26,360 dólares, combina eficiencia, confiabilidad y bajos costos de operación.

Chevrolet Trailblazer y Corolla Cross

Chevrolet también tiene presencia en esta categoría gracias al Trailblazer, cuyo precio parte de aproximadamente $26,495 dólares. Su diseño juvenil y la disponibilidad de AWD lo convierten en una opción atractiva para familias pequeñas.

Toyota vuelve a aparecer en la lista con el Corolla Cross, un SUV práctico y funcional que comienza alrededor de los $26,785 dólares. Es una alternativa pensada para quienes valoran la durabilidad por encima de las emociones al volante.

Hyundai Kona y Subaru Crosstrek

El Hyundai Kona sigue ganando popularidad gracias a un diseño más atrevido y un interior mejor aprovechado. La versión con tracción total se sitúa cerca de los $27,500 dólares y ofrece una de las propuestas tecnológicas más completas del segmento.

El Subaru Crosstrek, con un precio de unos $27,980 dólares, mantiene intacta su reputación como uno de los vehículos más versátiles para enfrentar condiciones climáticas adversas o escapadas fuera de la ciudad.

Mazda CX-50, la opción para quienes disfrutan conducir

Entre todos los modelos de esta lista, el Mazda CX-50 destaca por ofrecer una experiencia de manejo más cercana a la de un vehículo premium. Su precio ronda los $29,415 dólares y combina un comportamiento dinámico sobresaliente con un diseño elegante.

No es el más amplio del grupo, pero sí uno de los más entretenidos para quienes valoran las sensaciones al volante.

Más opciones que nunca

El mercado actual demuestra que la tracción total ha dejado de ser una característica reservada para vehículos de lujo o grandes todoterrenos. Hoy es posible encontrar modelos accesibles para prácticamente cualquier necesidad.

Desde el eficiente Toyota Corolla hasta el aventurero Subaru Crosstrek o el refinado Mazda CX-50, las opciones son numerosas. La decisión final dependerá del uso que cada conductor planee darle, pero lo cierto es que 2026 ofrece más alternativas AWD asequibles que nunca.

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