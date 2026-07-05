La ciencia explica una gran ventaja de conducir un auto manual

Los autos automáticos dominan cada vez más el mercado. Son más cómodos para el tráfico diario y simplifican la conducción, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, eso no significa que las transmisiones manuales hayan perdido todas sus ventajas.

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Más allá del gusto por cambiar de marcha o del mayor control que muchos conductores sienten al volante, algunos especialistas sostienen que conducir un vehículo manual también puede representar un estímulo adicional para el cerebro.

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Una mayor participación del conductor

Al manejar un automóvil con caja manual, el conductor debe coordinar constantemente las manos y los pies. Cambiar de marcha en el momento adecuado, controlar el embrague y adaptar la velocidad exige mantener la atención en diferentes tareas al mismo tiempo.

Diversas investigaciones sobre funciones cognitivas sugieren que este tipo de actividades favorecen la coordinación motora, la concentración y la capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo.

Aunque conducir un manual no reemplaza ningún entrenamiento mental, sí obliga al cerebro a mantenerse más activo durante el recorrido.

Interior del Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Más atención, menos automatización

Con una transmisión automática, muchas acciones pasan a depender de la electrónica del vehículo. En un coche manual ocurre lo contrario. El conductor participa de forma permanente en la conducción y necesita anticiparse a lo que sucede en la vía para seleccionar la marcha adecuada.

Esa interacción constante hace que muchos automovilistas permanezcan más concentrados, especialmente en carreteras con curvas, pendientes o cambios frecuentes de velocidad.

Los expertos también coinciden en que la seguridad depende mucho más del comportamiento del conductor que del tipo de transmisión. Un automóvil automático puede ser igual de seguro si quien va al volante mantiene la atención y evita distracciones.

Interior del Porsche Cayenne S Electric 2026. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Al final, la elección entre una caja manual y una automática dependerá del uso que cada persona le dé a su vehículo. Lo que sí parece claro es que los manuales siguen ofreciendo algo más que una experiencia de conducción tradicional. También mantienen al conductor mucho más involucrado en cada kilómetro del recorrido.

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