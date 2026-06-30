Tesla Model Y o Toyota bZ: ¿Cuál ofrece más por menos?

Dar el salto a un SUV eléctrico ya no implica gastar una fortuna. En 2026, dos modelos aparecen entre las alternativas más llamativas para quienes buscan un vehículo de este tipo sin superar la barrera de los $45 mil dólares. Se trata del renovado Tesla Model Y con tracción trasera y del actualizado Toyota bZ XLE Plus.

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Aunque ambos apuntan al mismo tipo de comprador, la experiencia que ofrecen es bastante diferente. Tesla mantiene su apuesta por la tecnología y las prestaciones, mientras que Toyota prioriza la comodidad, la practicidad y una conducción más familiar.

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La diferencia de precio también es reducida. El Tesla Model Y RWD arranca alrededor de $41,630 dólares en Estados Unidos, mientras que el Toyota bZ XLE Plus se ubica cerca de $40,769 dólares con algunos equipamientos adicionales incluidos.

Dos filosofías completamente distintas

A simple vista queda claro que cada fabricante siguió un camino diferente. Tesla conserva un diseño limpio y minimalista, con pocas opciones de personalización y un aspecto discreto en esta versión de acceso, que prescinde de algunos elementos estéticos presentes en acabados superiores.

Toyota, por su parte, apuesta por una imagen con más personalidad. El frontal inspirado en el lenguaje “hammerhead” y las líneas marcadas de la carrocería le permiten destacar sin caer en excesos.

Dentro del habitáculo también aparecen diferencias importantes. El Model Y concentra prácticamente todas las funciones en una pantalla central de 15.4 pulgadas, reduciendo al mínimo la presencia de botones físicos. El bZ prefiere una distribución más convencional, con controles tradicionales y una pantalla multimedia de 14 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

The New Model Y. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Prestaciones y autonomía

En el apartado mecánico, el Tesla toma ventaja. Su motor trasero desarrolla alrededor de 300 caballos de fuerza y trabaja junto a una batería de 70 kWh. El Toyota responde con un motor delantero de 221 caballos y un paquete de baterías estimado en 67 kWh.

Esa diferencia también se refleja en el rendimiento. El Model Y acelera de 0 a 60 mph en 5.9 segundos, mientras que el bZ necesita 6.2 segundos para completar la misma prueba. Además, el SUV de Tesla ofrece un comportamiento más ágil gracias a una dirección rápida y un mayor nivel de adherencia.

En autonomía, ambos presentan cifras competitivas. El Tesla anuncia unas 321 millas bajo el ciclo EPA y se espera que ronde las 260 millas en condiciones reales. El Toyota homologa 314 millas EPA y en pruebas de carretera consiguió aproximadamente 250 millas.

Carga y experiencia de conducción

Toyota logra recuperar energía con mayor rapidez. El bZ necesita cerca de 35 minutos para pasar del 10 al 90% de la batería mediante carga rápida, mientras que el Tesla requiere alrededor de 44 minutos para alcanzar el mismo nivel.

Eso sí, ambos modelos pueden utilizar la red de Supercargadores de Tesla gracias a la incorporación del conector NACS en el SUV de Toyota.

Al volante, las diferencias vuelven a hacerse notar. El Model Y transmite una conducción más deportiva, con aceleraciones contundentes y un eficiente sistema de frenado regenerativo que facilita el manejo con un solo pedal. Su punto menos favorable está en una suspensión más rígida, que puede restar confort sobre pavimentos irregulares.

El Toyota bZ apuesta por una marcha mucho más suave. La suspensión absorbe mejor las imperfecciones del camino y ofrece una conducción relajada, aunque sin el carácter dinámico que distingue al Tesla.

Así es el Toyota bZ7. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

¿Cuál es la mejor compra?

La elección depende en gran medida del perfil del conductor. El Toyota bZ XLE Plus resulta muy atractivo para quienes valoran el confort, una interfaz más tradicional y una experiencia sencilla para el uso diario.

En cambio, quienes buscan mejores prestaciones, una conducción más entretenida y un ecosistema tecnológico más avanzado encontrarán en el Tesla Model Y RWD una propuesta más completa.

Ambos representan excelentes opciones dentro del segmento, pero cada uno interpreta la movilidad eléctrica desde una perspectiva muy diferente.

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